Стало известно, где отключат свет с 24 по 31 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
24.05.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район
Сухарь Матак (ул.Нагорная, ул. Лесная)
24.05.2023 с 09-00 до 17-00
Сызранский район
с. Рамено (ул. Молодежная, ул. Весенняя, ул. Молодогвардейская, пер. Овражный);
24.05.2023 с 09-00 до 16-00
Шигонский район
с. Камышенка
24.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева, ул. Кооперативная, ул. Макарова, ул. Вечканова, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Ведяшева, ул. Луговая; ул. Советская; ул. Заречная; Больница, Почта, Администрация, д/сад, школа, Церковь);
с. Русская Борковка (кроме ул. Октябрьская);
24.05.2023 с 10-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Жигули (ул. Комсомольская, д. 1-47, ул. Кооперативная, д. 1-60, д. 61-85 (нечетная сторона), д. 102-103, д. 116, ул. Красное поселение, д. 2-16 (четная сторона), ул. Ленина, д. 1-67, д. 68-78 (четная сторона), ул. Нагорная, д. 1-25 (нечетная сторона), ул. Первомайская, д. 30а, д. 71а, ул. Степана Разина, д. 1-27, д. 28-48 (четная сторона), ул. Центральная, д. 3, д. 26-30 (четная сторона), ул. Рабочая, д. 1-13 (нечетная сторона), ул. Центральная, д. 2-22, д. 32-48 (четная сторона), ул. Кооперативная, д. 87, ул. Красное поселение, д. 3-31 (нечетная сторона), ул. Молодежная, д. 1-55, ул. Октябрьская, д. 1-10, ул. Первомайская, д. 1-80, ул. Рабочая, д. 15-27 (нечетная сторона), ул. Строительная, д. 1-18, ул. Советская, д. 1-89, д. 92-116 (четная сторона), ул. Пролетарская, д. 1-35);
25.05.2023 с 09-00 до 16-00
Шигонский район
с. Камышенка
25.05.2023 с 10-00 до 16-00
Сызранский район
с. Рамено (ул. Весенняя, ул. Молодогвардейская, пер. Овражный);
25.05.2023 с 09-00 до 17-00
Волжский район
с. Торновое
с. Новинки
с. Шелехметь
25.05.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Ст.Аманак (ул.Ленина, Садовая, Крестьянская)
25.05.2023 с 10-00 до 17-00
Сергиевский район
с. Средняя Орлянка
25.05.2023 с 13-00 до 17-00
Красноярский район
с. Старосемейкино
ДНТ "Салют-Плюс"
ДНТ "Мелиоратор КСВ"
ДНТ "Строитель"
Сокские дачи
СДТ "Энергетик"
СНТ "Сокское" (облсовет)
СНТ "Сокские сады"
СДТ "Газовик"
26.05.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Ст.Аманак (ул.Ленина, Садовая, Крестьянская)
26.05.2023 с 10-00 до 17-00
Сергиевский район
с. Средняя Орлянка
26.05.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район
Новое Якушкино (ул.Заречная)
п. Сокский (ул.Садовая)
26.05.2023 с 11-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Александровка (ул. Александровская, д. 12-20 (четная сторона), ул. Ленина, д. 29-70.);
29.05.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район
п. Сокский (ул.Садовая)
30.05.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район
п. Сокский (ул.Садовая)
31.05.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район
п. Сокский (ул.Садовая)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.