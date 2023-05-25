В Самарской области попал в ДТП 75-летний автомобилист без водительских прав

В среду, 24 мая, в Самарской области пожилой автомобилист без водительских прав попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 11:26 22-летний водитель Lada Priora возле дома № 112 по ул. Ленинградской в с. Борское нарушил правила расположения на проезжей части и столкнулся с разворачивавшимся ВАЗ-21093 под управлением 75-летнего мужчины, не имеющего водительских прав.
В аварии пострадали водитель и 17-летний пассажир "девятки".
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!