ХК "Лада" подписал нападающего и защитника

Хоккейный клуб "Лада" заключил односторонние контракты на один сезон с нападающим Егором Бабенко и защитником Максимом Березиным, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Бабенко в сезоне 2022/23 выступал в КХЛ за ХК "Сочи". В 47 матчах регулярного чемпионата он набрал 10 (5+5) очков.

Спортсмен выступал за "Ладу" в сезоне 2017/18. Тот сезон стал для Егора дебютным в КХЛ. В 39 матчах регулярного чемпионата он набрал 3 (2+1) очка.

Березин в сезоне 2022/23 выступал в КХЛ за "Нефтехимик". В 59 матчах регулярного чемпионата он набрал 8 (2+6) очков. В 6 матчах плей-офф Максим отметился одной голевой передачей.

За 14 сезонов в КХЛ Березин сыграл в 582 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 106 (38+68) очков. В 47 матчах плей-офф на счету Максима 10 (3+7) очков.

Березин завоевал золото молодежного чемпионата мира в составе сборной России в Баффало в 2011 году.