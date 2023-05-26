В четырех районах планируется отключение света с 26 по 29 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

26.05.2023 с 09-00 до 17-00

Шигонский район

с. Камышенка

26.05.2023 с 09-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Молодежная, ул. Весенняя, ул. Молодогвардейская, пер. Овражный)

26.05.2023 с 11-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Александровка (ул. Александровская, д. 12-20 (четная сторона), ул. Ленина, д. 29-70)

26.05.2023 с 09-00 до 10-00, с 14-00 до 15-00

Ставропольский район

с. Валы

26.05.2023 с 10-00 до 14-00

Ставропольский район

с. Валы (ул. Советская д. 1-27, ул. Морская д. 1-29 (нечетная сторона), д. 2-28 (четная сторона), ул. Красноармейская д. 1, д. 5-55 (нечетная сторона), д. 2-46 (четная сторона), ул. Октябрьская д. 1-45, ул. Чапаева д. 1-32)

26.05.2023 с 09-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Валы (ул. Советская д. 26-57, ж/д. ст. Снежные Валы д. 6,7);

29.05.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Ст.Аманак (ул.Ленина, Садовая, Крестьянская)

с. Алешкино (ул.Ульяновская)

с. Савруха (ул.Нагорная, Набережная, Привольная, Красноармейская)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.