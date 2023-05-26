Задержаны браконьеры, добывшие кабана с помощью камеры

В ходе рейда, проведенного сотрудниками департамента охоты и рыболовства Самарской области, были задержаны браконьеры, незаконно добывшие самку кабана.

13 мая на территории охотничьих угодий Кинель-Черкасского района сотрудник департамента охоты и рыболовства Самарской области совместно с производственным охотничьим инспектором одного из охотничьих угодий задержал двух граждан. Вооружившись проходными ногозахватывающими капканами, они незаконно добыли самку кабана — вне сроков охоты и без разрешения на добычу.

"В месте обитания кабанов браконьеры особым образом организовали их привлечение и установили капканы. Рядом на дереве разместили фотоловушку с функцией передачи полученных изображений на телефон, чтобы оперативно получить информацию о поимке зверя. Получив сведения о поимке кабана, браконьеры приехали на место и безжалостно закололи животное заточенной арматурой, предварительно оглушив кувалдой", — отмечается в сообщении.

Однако злоумышленники не знали, что сами попали в поле зрения охотинспектора и егеря. Их задержали, когда они пытались вынести незаконно добытое животное. Браконьеры сознались в содеянном.

О происшествии сообщили в дежурную часть территориального отдела внутренних дел. В итоге полицейские изъяли 5 капканов с тросиками, кувалду, заточенную арматуру, фотоловушку, самку кабана.

"На данный момент по данному факту правоохранительными органами проводится проверка в соответствии с требованиями статей 144, 145 УПК РФ", — сообщили в департаменте.