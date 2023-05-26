В Самаре осудили военного за пьяное вождение

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за пьяное вождение.
6 мая военный, не имеющий водительских прав, нетрезвым сел за руль Volkswagen. В таком виде он попался инспекторам ДПС. В результате в отношении мужчины составили протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.
Суд признал военного виновным в нарушении и обязал выплатить штраф 30 тыс. рублей.
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