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Баскетбол Спорт

Дмитрий Азаров в Самаре наградил победителей Кубка по баскетболу среди студенческих команд

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 мая, в Самаре в "МТЛ Арене" состоялся финал Кубка федерации баскетбола Самарской области среди студенческих команд памяти Игоря Георгиевича Азарова. Победителей и призеров турнира наградил губернатор Дмитрий Азаров.

Кубок ФБСО проводится с 2017 года. Участие в нем принимают мужские и женские команды ведущих учебных заведений губернии. По инициативе баскетбольной общественности Самарской области с этого года турнир проводится в память о легендарном тренере Игоре Георгиевиче Азарове, которого не стало в январе 2023 года. Он был известным детским тренером, настоящим наставником для молодежи. Посвятил баскетболу 65 лет своей жизни. Он умел привить ребятам любовь к спорту, приобщал их к здоровому образу жизни, развивал таланты и помогал формированию нравственных ориентиров.

Многочисленные воспитанники Игоря Георгиевича, тысячи мальчишек и девчонок, считали его не просто тренером, а настоящим учителем по жизни.

"У него был уникальный характер, харизма, он был очень эмоциональный, живой, но при этом мудрый, спокойный, понимающий и принимающий тебя таким, какой ты есть. Хочется вспомнить его слова: "Борись, созидай, береги команду, береги дружбу", — отметила воспитанница Игоря Азарова Станислава Павлова.

"Его главная установка была — играй свою игру. Это не только по баскетболу, но и по жизни", — сказала Кристина Сорокина.

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