Пять машин столкнулись из-за резкого торможения на пр. Кирова в Самаре

В субботу, 27 мая, в Самаре столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:10 35-летний водитель Lada Granta ехал по пр. Кирова в направлении Заводского шоссе. Напротив дома № 38 он резкого затормозил, хотя в этом не было необходимость для предотвращения ДТП. В результате вазовская легковушка столкнулась с Renault Sandero, "Газелью", Geely и Toyota Corolla.