В Сызранский городской суд направили Уголовное дело 29-летнего местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В марте 2023 г. сотрудники ДПС на пересечении улиц Володарской и Рабочей остановили ВАЗ-21120. Водитель не смог показать документы и отказался проходить медосвидетельствование.
Уже в отделе полиции нарушитель пояснил, что без спроса взял машину жены, чтобы забрать друга от знакомых, а перед поездкой выпил. Кроме того, выяснилось, что в январе мужчину уже "ловили" пьяным за рулем. Тогда его арестовали на 10 суток. После этого женщина запретила брать ее машину.
Узнав о произошедшем, супруга написала заявление в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию") и ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон").
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063