Пьяный житель Самарской области угнал машину у жены

В Сызранский городской суд направили Уголовное дело 29-летнего местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В марте 2023 г. сотрудники ДПС на пересечении улиц Володарской и Рабочей остановили ВАЗ-21120. Водитель не смог показать документы и отказался проходить медосвидетельствование.

Уже в отделе полиции нарушитель пояснил, что без спроса взял машину жены, чтобы забрать друга от знакомых, а перед поездкой выпил. Кроме того, выяснилось, что в январе мужчину уже "ловили" пьяным за рулем. Тогда его арестовали на 10 суток. После этого женщина запретила брать ее машину.

Узнав о произошедшем, супруга написала заявление в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию") и ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон").