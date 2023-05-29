Баскетболистки "Самары" - победители регулярного этапа Winline чемпионата России 3х3

Женская команда "Самара" — победитель регулярного этапа Winline чемпионата России 3×3. Девушки приняли участие в шести турах — и неизменно попадали в призовую тройку.

На последнем тандеме в Москве (26-27 мая) "Самара" стала победителем в первый игровой день и заняла третье место во второй.

Финал пройдёт с 28 июня по 2 июля в Перми.