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Баскетбол Спорт

Баскетболистки "Самары" - победители регулярного этапа Winline чемпионата России 3х3

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Женская команда "Самара" — победитель регулярного этапа Winline чемпионата России 3×3. Девушки приняли участие в шести турах — и неизменно попадали в призовую тройку.

Фото: БК Самара

На последнем тандеме в Москве (26-27 мая) "Самара" стала победителем в первый игровой день и заняла третье место во второй.

Финал пройдёт с 28 июня по 2 июля в Перми.

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