В Самарской области за выходные выявили более 2 тыс. нарушителей дорожного движения

В ходе рейдовых мероприятий с 26 по 28 мая сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 2000 различных правонарушений в области дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.
По данным сотрудников ГИБДД, в состоянии опьянения управляли транспортом 102 водителя. Еще 27 человек сели за руль без водительских прав. За незаконную "тонировку" к ответственности привлечено 285 водителей.
Кроме того, во время рейдов было выявлено свыше 70 нарушителей правил перевозки детей, 119 правонарушений со стороны пешеходов и 75 — со стороны водителей.
"От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения. Так, 266 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.