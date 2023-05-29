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Общество

В Самарской области за выходные выявили более 2 тыс. нарушителей дорожного движения

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе рейдовых мероприятий с 26 по 28 мая сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 2000 различных правонарушений в области дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По данным сотрудников ГИБДД, в состоянии опьянения управляли транспортом 102 водителя. Еще 27 человек сели за руль без водительских прав. За незаконную "тонировку" к ответственности привлечено 285 водителей.

Кроме того, во время рейдов было выявлено свыше 70 нарушителей правил перевозки детей, 119 правонарушений со стороны пешеходов и 75 — со стороны водителей.

"От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения. Так, 266 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности", — отмечается в сообщении.

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