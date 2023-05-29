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Нефтехимия ТЭК

Тольяттиазот отметил День химика

ТОЛЬЯТТИ. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Коллектив Тольяттиазота отметил профессиональный праздник, открыв обновленную Доску почета и наградив лучших сотрудников грамотами и благодарностями руководства. Их вручили генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский и главный инженер ПАО "ТОАЗ" Андрей Кургин. Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Главное торжество состоялось во Дворце культуры "Тольяттиазот", где прошло чествование сотрудников, достигших серьезных производственных результатов и внесших существенный вклад в общественную и спортивную жизнь города и региона.

Поздравить тоазовцев с профессиональным праздником приехали представители органов власти и общественных организаций области. Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин, депутат Самарской губернской Думы Владимир Дуцев, глава Тольятти Николай Ренц и председатель Самарского областного комитета Росхимпрофсоюза Вячеслав Финагин вручили лучшим работникам ТОАЗа почетные грамоты и благодарственные письма.

Звания "Почетный химик" удостоились аппаратчик цеха № 16 Галина Полунина и слесарь по КИПиА цеха по производству карбамидоформальдегидной смолы Михаил Чертыковцев, еще 7 тоазовцев были отмечены федеральными наградами — почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ.

Лейтмотивом праздника стали новые проекты предприятия. Это отмечалось в видеопрезентациях, отражающих инвестиционную деятельность, общественную жизнь и производственные достижения Тольяттиазота.

Традиционно в День химика ТОАЗ проводит праздничное мероприятие городского масштаба. В этом году на площади ДК "Тольяттиазот" собралось более 4 тысяч тольяттинцев. С концертной программой для них выступили певица Виктория Дайнеко и ВИА "Синяя птица", а также местные вокальные и танцевальные коллективы. Интерактивные арт-объекты, оригинальные фотозоны, познавательные мастер-классы и флэшмоб гостей — все это помогло сделать профессиональный праздник незабываемым.

Яркое впечатление произвел новый проект ТОАЗа "Виртуальная Доска почета-2023", который организаторы продемонстрировали на мероприятии. Ролик, прославляющий человека труда, вошел в топ самых популярных видео в Тольятти. Кульминацией вечера стала история об основных вехах становления завода в формате лазерного шоу и праздничный салют.

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