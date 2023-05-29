Ремонтник-мошенник брал у самарцев предоплату и исчезал

В Самаре полицейские задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее 65-летняя женщина нашла в Интернете объявление об услугах по ремонту квартир и договорилась с мастером о встрече. Приехавший мужчина сделал замеры и взял предоплату для покупки стройматериалов - 28 тыс. рублей. Взамен он написал расписку о приеме денег и дал заказчице копию водительского удостоверения.

Через несколько дней ремонт так и не начался, а стройматериалы не были куплены. Связаться с мастером больше не удалось. После этого пенсионерка обратилась в полицию.

Когда подозреваемого задержали, выяснилось, что он уже имеет судимость за мошенничество и может быть причастен еще к двум аналогичным преступлениям. Во всех случаях мужчина оставлял клиентам расписки. Так, один из потерпевших отдал ему 56 тыс. руб., другой - 10 тысяч. Уже после потери денег одна из обманутых клиенток заметила, что все отзывы о работе мастера отрицательные.