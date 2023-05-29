В Самаре полицейские задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее 65-летняя женщина нашла в Интернете объявление об услугах по ремонту квартир и договорилась с мастером о встрече. Приехавший мужчина сделал замеры и взял предоплату для покупки стройматериалов - 28 тыс. рублей. Взамен он написал расписку о приеме денег и дал заказчице копию водительского удостоверения.
Через несколько дней ремонт так и не начался, а стройматериалы не были куплены. Связаться с мастером больше не удалось. После этого пенсионерка обратилась в полицию.
Когда подозреваемого задержали, выяснилось, что он уже имеет судимость за мошенничество и может быть причастен еще к двум аналогичным преступлениям. Во всех случаях мужчина оставлял клиентам расписки. Так, один из потерпевших отдал ему 56 тыс. руб., другой - 10 тысяч. Уже после потери денег одна из обманутых клиенток заметила, что все отзывы о работе мастера отрицательные.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063