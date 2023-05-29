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Государство и Бизнес Экономическая политика

Суммарный доход самозанятых Самарской области превысил 40 млрд рублей

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области зарегистрировано более 175 тысяч самозанятых. Это официально зарегистрированные в системе "Мой налог" предприниматели, которые ведут свое дело самостоятельно, без наемных сотрудников.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Суммарный доход пользователей специального налогового режима с начала его действия в 2020 году уже превысил 40 млрд рублей, а сумма среднего чека, то есть расчета самозанятого с потребителем его товаров или услуг составляет 1143 рубля.

Условия для успешной реализации и развития проектов самозанятых и начинающих предпринимателей в регионе создаются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и личному участию губернатора Дмитрия Азарова.

Самозанятые наравне с предпринимателями могут пользоваться всем комплексом мер поддержки: от консультационных, образовательных услуг и продвижения до получения финансовой и имущественной поддержки. Одна из самых востребованных услуг - обучающие курсы, где теоретические лекции и практические мастер-классы сочетаются с отработкой своей профессии у опытных мастеров.

"В любом из центров "Мой бизнес" Самарской области начинающий предприниматель может проконсультироваться по вопросам регистрации, получению мер поддержки и возможностям, созданным в регионе для плательщиков налога на профессиональный доход. Всю информацию мы также аккумулируем на едином портале mybiz63.ru", - рассказал глава областного минэкономразвития Дмитрий Богданов.

Сегодня в России самозанятые являются самым быстрорастущим институтом: если в 2019 их было чуть больше 337 тысяч, то сейчас их более 7,5 миллиона. Об этом в своем интервью ТАСС рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Наибольшая часть самозанятых - молодежь, более половины участников еще не достигли 35 лет, при этом гендерная структура достаточно однородна, но все же мужчины превалируют, разрыв составляет около 10%.

"Значительная их часть работает в таких сферах, в которых они могут наращивать профессионализм и маржинальность своей деятельности, но вот развивать дело и нанимать сотрудников уже не могут. Это, например, репетиторство, транспортные услуги, ремонтные работы, сдача квартир внаем. В данной категории интенсивность ведения деятельности непостоянна - 25-30% не проводят ни одной транзакции в течение года. Институт самозанятых относительно молод, и мы еще накапливаем статистику и продолжаем работать с ними в режиме эксперимента", - отметила Татьяна Илюшникова.

Гид потребителя

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