Суммарный доход самозанятых Самарской области превысил 40 млрд рублей

В Самарской области зарегистрировано более 175 тысяч самозанятых. Это официально зарегистрированные в системе "Мой налог" предприниматели, которые ведут свое дело самостоятельно, без наемных сотрудников.
Суммарный доход пользователей специального налогового режима с начала его действия в 2020 году уже превысил 40 млрд рублей, а сумма среднего чека, то есть расчета самозанятого с потребителем его товаров или услуг составляет 1143 рубля.
Условия для успешной реализации и развития проектов самозанятых и начинающих предпринимателей в регионе создаются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и личному участию губернатора Дмитрия Азарова.
Самозанятые наравне с предпринимателями могут пользоваться всем комплексом мер поддержки: от консультационных, образовательных услуг и продвижения до получения финансовой и имущественной поддержки. Одна из самых востребованных услуг - обучающие курсы, где теоретические лекции и практические мастер-классы сочетаются с отработкой своей профессии у опытных мастеров.
"В любом из центров "Мой бизнес" Самарской области начинающий предприниматель может проконсультироваться по вопросам регистрации, получению мер поддержки и возможностям, созданным в регионе для плательщиков налога на профессиональный доход. Всю информацию мы также аккумулируем на едином портале mybiz63.ru", - рассказал глава областного минэкономразвития Дмитрий Богданов.
Сегодня в России самозанятые являются самым быстрорастущим институтом: если в 2019 их было чуть больше 337 тысяч, то сейчас их более 7,5 миллиона. Об этом в своем интервью ТАСС рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Наибольшая часть самозанятых - молодежь, более половины участников еще не достигли 35 лет, при этом гендерная структура достаточно однородна, но все же мужчины превалируют, разрыв составляет около 10%.
"Значительная их часть работает в таких сферах, в которых они могут наращивать профессионализм и маржинальность своей деятельности, но вот развивать дело и нанимать сотрудников уже не могут. Это, например, репетиторство, транспортные услуги, ремонтные работы, сдача квартир внаем. В данной категории интенсивность ведения деятельности непостоянна - 25-30% не проводят ни одной транзакции в течение года. Институт самозанятых относительно молод, и мы еще накапливаем статистику и продолжаем работать с ними в режиме эксперимента", - отметила Татьяна Илюшникова.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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