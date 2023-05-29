150 предприятий Самарской области улучшают процессы при помощи методик бережливого производства

Количество участников национального проекта "Производительность труда" в Самарской области достигло 150 предприятий. Это говорит о том, что вопрос повышения эффективности производственных процессов и оптимизации бизнес-показателей становится все более актуальным.

Стопятидесятым в национальный проект вступил ПАО "Азотреммаш". Это единственное в России многопрофильное предприятие по изготовлению запасных частей к импортному оборудованию крупнотоннажных агрегатов, выпускающих минеральные удобрения, а также для предприятий нефтехимии, нефтепереработки и энергетики.

Губернатор Дмитрий Азаров считает повышение производительности предприятий ключевым фактором в экономическом развитии области. Именно поэтому реализации национального проекта "Производительность труда" уделяется большое внимание.

"Благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда" региональные производители получают финансовую и консультационную помощь, налоговые льготы, доступ к льготным займам от государства и другую господдержку. А значит, могут направлять больше средств на расширение и развитие компаний, увеличение зарплаты и улучшение условий труда своих сотрудников", - отмечает заместитель министра - руководитель департамента машиностроительного комплекса регионального минпромторга Сергей Тишин. - Так, сегодня в Самарской области 150 компаний с суммарной выручкой 292 млрд. рублей - участники нацпроекта. Обучено "бережливому" производству более 2,2 тыс. сотрудников. А инвестиционный налоговый вычет получили около 20 компаний на сумму - 1,4 млрд рублей.

Напомним, оператором национального проекта является Региональный центр компетенций (РЦК). Среди компаний, успешно внедривших инструменты бережливого производства, предприятия компании тяжелой и обрабатывающей промышленности, сферы услуг, сельскохозяйственные предприятия. Реализованные мероприятия не только повысили общую производительность труда, но и повлияли на конкурентоспособность региона.

"Сильное сокращение зарубежных поставок, активное импортозамещение, движение в сторону технологического суверенитета требуют от предприятий мобилизации всех имеющихся ресурсов, и в первую очередь - ресурсов внутренних, связанных с эффективностью и производительностью труда. Мы рассчитываем на еще большее вовлечение числа предприятий в национальный проект. Команда РЦК имеет серьёзный опыт работы, в полной мере владеет инструментами в сфере бережливого производства и всегда готова к диалогу", - поделился планами руководитель РЦК Константин Серов.

Участники национального проекта "Производительность труда" играют важную роль в обеспечении экономического развития своих регионов. Они выступают в роли амбассадоров, которые достойно представляют свои сферы не только в России, но и за рубежом.

Так, в апреле этого года "Пегас-Агро" успешно представлял Самарскую область на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия". А "Электрощит Самара" продолжает укреплять и наращивать партнерские отношения с предприятиями Беларуси.