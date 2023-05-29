150 предприятий Самарской области улучшают процессы при помощи методик бережливого производства

Количество участников национального проекта "Производительность труда" в Самарской области достигло 150 предприятий. Это говорит о том, что вопрос повышения эффективности производственных процессов и оптимизации бизнес-показателей становится все более актуальным.
Стопятидесятым в национальный проект вступил ПАО "Азотреммаш". Это единственное в России многопрофильное предприятие по изготовлению запасных частей к импортному оборудованию крупнотоннажных агрегатов, выпускающих минеральные удобрения, а также для предприятий нефтехимии, нефтепереработки и энергетики.
Губернатор Дмитрий Азаров считает повышение производительности предприятий ключевым фактором в экономическом развитии области. Именно поэтому реализации национального проекта "Производительность труда" уделяется большое внимание.
"Благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда" региональные производители получают финансовую и консультационную помощь, налоговые льготы, доступ к льготным займам от государства и другую господдержку. А значит, могут направлять больше средств на расширение и развитие компаний, увеличение зарплаты и улучшение условий труда своих сотрудников", - отмечает заместитель министра - руководитель департамента машиностроительного комплекса регионального минпромторга Сергей Тишин. - Так, сегодня в Самарской области 150 компаний с суммарной выручкой 292 млрд. рублей - участники нацпроекта. Обучено "бережливому" производству более 2,2 тыс. сотрудников. А инвестиционный налоговый вычет получили около 20 компаний на сумму - 1,4 млрд рублей.
Напомним, оператором национального проекта является Региональный центр компетенций (РЦК). Среди компаний, успешно внедривших инструменты бережливого производства, предприятия компании тяжелой и обрабатывающей промышленности, сферы услуг, сельскохозяйственные предприятия. Реализованные мероприятия не только повысили общую производительность труда, но и повлияли на конкурентоспособность региона.
"Сильное сокращение зарубежных поставок, активное импортозамещение, движение в сторону технологического суверенитета требуют от предприятий мобилизации всех имеющихся ресурсов, и в первую очередь - ресурсов внутренних, связанных с эффективностью и производительностью труда. Мы рассчитываем на еще большее вовлечение числа предприятий в национальный проект. Команда РЦК имеет серьёзный опыт работы, в полной мере владеет инструментами в сфере бережливого производства и всегда готова к диалогу", - поделился планами руководитель РЦК Константин Серов.
Участники национального проекта "Производительность труда" играют важную роль в обеспечении экономического развития своих регионов. Они выступают в роли амбассадоров, которые достойно представляют свои сферы не только в России, но и за рубежом.
Так, в апреле этого года "Пегас-Агро" успешно представлял Самарскую область на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия". А "Электрощит Самара" продолжает укреплять и наращивать партнерские отношения с предприятиями Беларуси.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации