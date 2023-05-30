ХК "Лада" заключил контракт с нападающим Николаем Владимировым

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на один сезон с нападающим Николаем Владимировым, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Владимиров - воспитанник тольяттинского хоккея. В сезоне 2022/23 выступал в ВХЛ за "Рубин", где в 31 матче регулярного чемпионата набрал 9 (2+7) очков. По ходу сезона Николай перешел в "Рязань-ВДВ", где в 16 матчах регулярки забросил три шайбы.

В 2022 г. Николай Владимиров стал обладателем Кубка Петрова в составе тюменского "Рубина".