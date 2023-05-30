За пять лет в Самарской области построили и отремонтировали более 3 тыс. км дорог

Во вторник, 30 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился с посланием к жителям региона и депутатам Самарской губдумы, представив отчет о результатах работы за пять лет.
Говоря о транспортной инфраструктуре, глава региона напомнил, что в послании 2018 года говорил о ее комплексной модернизации, о выстраивании международной транспортной инфраструктуры.
"Сегодня эта задача успешно выполняется. Введены в строй два новых моста через реки Самара и Сок, отремонтированы семь старых мостов, строится мост через Волгу как часть транспортного коридора "Европа - Западный Китай", построено восемь многоуровневых дорожных развязок", - перечислил Дмитрий Азаров.
Всего, по его словам, за это время было построено и отремонтировано 3215 км дорог.
"Задумайтесь, что это за расстояние. Это 46% от общей протяженности дорог в Самарской области. Таких объемов дорожного строительства не было никогда. И это, в свою очередь, способствовало бурному росту логистического сектора экономики", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, глава региона отметил, что за последние пять лет в Самарской области появился новый кластер экономики - транспортно-логистический (логистические центры "Почты России", маркетплейса "Озон", крупнейших торговых сетей, а также строящийся логистический центр Wildberries).
"В этом, новом для нас, сегменте экономики уже сейчас работают тысячи человек, а будут заняты десятки тысяч", - сказал Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...