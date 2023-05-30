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Губернатор Власть и политика

За пять лет в Самарской области построили и отремонтировали более 3 тыс. км дорог

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился с посланием к жителям региона и депутатам Самарской губдумы, представив отчет о результатах работы за пять лет.

Фото: https://sova.info

Говоря о транспортной инфраструктуре, глава региона напомнил, что в послании 2018 года говорил о ее комплексной модернизации, о выстраивании международной транспортной инфраструктуры.

"Сегодня эта задача успешно выполняется. Введены в строй два новых моста через реки Самара и Сок, отремонтированы семь старых мостов, строится мост через Волгу как часть транспортного коридора "Европа - Западный Китай", построено восемь многоуровневых дорожных развязок", - перечислил Дмитрий Азаров.

Всего, по его словам, за это время было построено и отремонтировано 3215 км дорог.

"Задумайтесь, что это за расстояние. Это 46% от общей протяженности дорог в Самарской области. Таких объемов дорожного строительства не было никогда. И это, в свою очередь, способствовало бурному росту логистического сектора экономики", - подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава региона отметил, что за последние пять лет в Самарской области появился новый кластер экономики - транспортно-логистический (логистические центры "Почты России", маркетплейса "Озон", крупнейших торговых сетей, а также строящийся логистический центр Wildberries).

"В этом, новом для нас, сегменте экономики уже сейчас работают тысячи человек, а будут заняты десятки тысяч", - сказал Дмитрий Азаров.

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