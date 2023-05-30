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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "За пять лет мы увеличили меры социальной поддержки в три раза"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе ведется большая работа над укреплением социальной сферы. Об этом во вторник, 30 мая, заявил в своем послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"За пять лет мы увеличили меры социальной поддержки в три раза. Если в 2017 г. их финансирование составляло 15,6 млрд руб., то в текущем году составит уже 45,7 млрд рублей", - заявил глава региона.

Он также назвал цифры, которыми можно обозначить рост мер соцподдержки для семей с детьми. "Более чем в пять раз возросло финансирование мер соцподдержки семей с детьми. В 2017 г. это было 6 млрд руб., а по итогам текущего года по уже принятым решениям сумма составит 31,7 млрд рублей", - сообщил губернатор.

По словам Дмитрия Азарова, с 6 млрд до 7,5 млрд руб. вырос объем средств на выплаты пожилым людям. Благодаря этим мерам доля населения с доходом ниже прожиточного минимума все эти годы снижалась.

"Более 60 тыс. наших земляков вышли из категории малоимущих, и мы знаем, что эту задачу президент определял как главную", - подчеркнул губернатор.

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