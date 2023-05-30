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Новикомбанк получил награду в номинации "Финансовая поддержка высокотехнологичных предприятий"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, стал лауреатом премии "Финансист года" в номинации "Финансовая поддержка высокотехнологичных предприятий". Награду получил управляющий филиалом Новикомбанка в Новосибирске Олег Каржавин.

На протяжении 30 лет Новикомбанк стабильно оказывает финансовую поддержку предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности, которые выполняют задачи по наращиванию выпуска современной востребованной продукции.

В 2022 году отделение Новикомбанка в Новосибирске показало высокие результаты работы. Банк нарастил объем кредитного портфеля корпоративных клиентов в Новосибирске, драйвером роста стала именно эффективная работа по финансированию высокотехнологичных предприятий и проектов по импортозамещению и производству высококонкурентной продукции.

Благодаря активному взаимодействию с региональными Фондами развития промышленности предприятия получили доступ к актуальным мерам господдержки, ориентированным на стимулирование технологической модернизации и внедрение инноваций в работу предприятий. Так, банк начал сотрудничество с ведущими авиастроительными и приборостроительными предприятиями Новосибирска.

Филиал Новикомбанка в Новосибирске активно развивает кредитование малого и среднего бизнеса, ведется работа с Фондами поддержки МСП. В частности, в 2022 начато успешное сотрудничество с АО "СибпроектНИИавиапром", который специализируется на проектировании объектов авиационной и нефтехимической отрасли. В первом квартале 2023 года в рамках реализации программы стимулирования кредитования субъектов МСП предоставлено финансирование в сумме 380 млн рублей.

"В 2022 году филиал банка в Новосибирске показал достойные результаты работы. Мы рады, что смогли обеспечить промышленные предприятия доступным финансированием и тем самым подтвердить свои позиции опорного банка, который эффективно поддерживает высокотехнологичное производство нашей экономики", — отметил управляющий филиалом Новикомбанка в Новосибирске Олег Каржавин.

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