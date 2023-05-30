Дмитрий Азаров обозначил приоритеты социального развития Самарской области

Во вторник, 30 мая, губернатор Дмитрий Азаров во время оглашения послания к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона особое внимание уделил вопросам социального развития, поддержки семей с детьми. Глава региона отметил, что одним из главных достижений в своей работе считает увеличение объемов социальной поддержки, несмотря на вызовы последних лет.
Так, сегодня в Самарской области помощь от государства получают более 1 млн человек. В регионе действуют 123 меры социальной поддержки населения.
"Мы не отказались ни от одного своего социального обязательства - ни ковид, ни санкции нас не остановили. Более того, объем многих мер поддержки и охват ими населения существенно вырос, - заявил Дмитрий Азаров. - По поручению президента с 1 января 2023 года в России введено единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. С учетом введения единого пособия всего в 2023 году только на поддержку семей с детьми в Самарской области будет направлено 31,7 млрд рублей".
Глава региона отметил, что меры поддержки, установленные на федеральном уровне, активно дополняются региональными. Так, например, с 2020 года в Самарской области действует акция "Подарок новорожденному". Всего выдано более 30 тысяч детских наборов в связи с рождением первенца. Кроме того, осуществляется выплата регионального семейного капитала за рождение третьего и последующих детей. Предусмотрена ежемесячная выплата при рождении ребенка в студенческой семье. В текущем году размер этой выплаты увеличится более чем в полтора раза.
Оказывается прямая поддержка семьям посредством обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы. Сейчас в нашем регионе им охвачены более 146 тысяч учеников 1-4-х классов. Также семьи получают единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. на выпускников школ и учреждений среднего профобразования, поступившим в вузы и техникумы региона.
Колоссальные изменения произошли в региональной системе здравоохранения. Всего за пять лет построено 115 новых объектов здравоохранения, ремонт проведен на 333 медицинских объектах. Эта работа продолжается. Возводится поликлиника на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе Самары, которая будет введена в эксплуатацию в этом году. Поликлинику на 1000 посещений начали строить в Смышляевке. Она станет одной из самых крупных в Самарской области. В нынешнем году будет обновлено еще 56 лечебных учреждений. В 2023 г. запланировано возведение еще 21 фельдшерско-акушерских пунктов на замену морально устаревших.
"Приоритетными для нас остаются вопросы приобретения медицинского оборудования. За пять лет в медучреждения области поставлено 13590 единиц медицинского оборудования. Это в 12 раз больше, чем за предыдущие пять лет. На порядок - с 36 до 353 единиц - выросло и количество тяжелого, дорогостоящего, высокотехнологичного оборудования, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Оборудование - это спасенные жизни людей. Эта работа позволила снизить больничную летальность от инфаркта миокарда на 26%, от инсульта - на 14%. 5-летняя выживаемость людей с онкологическими заболеваниями выросла на 9%. И сегодня, несмотря на серьезный удар пандемии, продолжительность жизни в Самарской области выше, чем в 2017 году".
Еще одна задача по сельским территориям - увеличить насыщенность региона мобильными диагностическими комплексами. Их необходимо приобрести еще 13. Губернатор поручил минздраву области проработать возможности скорейшей поставки необходимой техники.
"Я говорил в одном из первых своих посланий, что нам необходимо обновление парка скорой медицинской помощи. И это сделано - за пять лет полностью обновили, хотя проблема копилась десятилетиями. Мы полностью обновили парк машин скорой и значительно укрепили парк неотложной помощи. Теперь наша задача - следить, чтобы обновление автомобилей проводилось в соответствии с нормативами - раз в пять лет", - обратил внимание минздрава глава региона.
В этом году планируется закупить 143 автомобиля для скорой и неотложной помощи, 103 из них уже поставлено. В 2024 г. будут приобретены еще 97 автомобилей для нужд 53 медицинских организаций.
Одной из лучших в стране является система образования Самарской области. По общему рейтингу регион находится на шестом месте. А по уровню функциональной грамотности - умению применять знания на практике - на втором месте, уступая лишь Москве. Но есть и нерешенные задачи, считает губернатор. Прежде всего, это касается строительства новых школ.
"Мы получили федеральную поддержку, исходя из цен, которые сложились в конце 2021 года. В связи с увеличением цен возникла потребность в дополнительном финансировании строительства. Поручаю правительству проработать вопрос привлечения дополнительных средств из федерального бюджета. А при необходимости решить этот вопрос, выделив необходимые суммы из бюджета региона", - поставил задачу Дмитрий Азаров.
Еще одна важная задача - обеспеченность местами в ясельных группах детских садов. "За год мы должны решить эту проблему там, где она есть. Для этого необходимо завершить строительство детского сада в Промышленном районе, вернуть в систему образования здание бывшего детского сада в Кировском районе Самары и сделать в нем капитальный ремонт. А также своевременно возводить новые здания в микрорайонах комплексной застройки, предусматривать эти решения при утверждении градостроительной документации", - обозначил губернатор.
Активными темпами строятся новые школы, и темпы будут только расти благодаря государственно-частному партнерству. В этом году запланировано возведение сразу пяти новых школ в Самаре, Тольятти, Ставропольском и Волжском районе, что позволит создать более пяти тысяч новых учебных мест. К концу 2024 г. планируется построить еще четыре школы в Самаре, Тольятти и Сызрани общей мощностью почти на четыре тысячи мест.
Дмитрий Азаров подчеркнул: не менее важно использовать возможности большой федеральной программы капремонта школ. "Почти в каждом районе, куда я приезжаю, вопросы капремонта школ очень актуальны, а где-то - упущены главами муниципальных образований. Этого допускать нельзя", - акцентировал глава региона.
В ближайшие годы капитальные ремонты пройдут в общей сложности в 25 школах, где учится более 14 тысяч детей. "Хотел бы напомнить главам городов и районов, что субсидии на ремонт распределяются между регионами на конкурсной основе. И подготовка качественной документации для участия в конкурсе - это ваша прямая ответственность. Коллеги, мы готовы помогать, но инициатива должна идти от вас", - обратился Дмитрий Азаров к руководителям муниципалитетов.
Отдельно губернатор заострил внимание на организации летнего отдыха детей: он должен быть максимально комфортным и полезным. Именно с этой целью ведется обновление лагерей. В 2022 г. это были "Молодецкий курган", "Волжский Артек", "Молодая гвардия" и другие. "Мы первыми в стране завершили работы по созданию современного корпуса на территории детского военно-патриотического лагеря "Авангард-Самара". Откроем его 1 июня, в День защиты детей. Уже отмечено на федеральном уровне, что успели вовремя и в срок. Кроме того, считаю необходимым разработать региональную программу по созданию объектов отдыха и оздоровления детей из быстровозводимых конструкций", - поручил Дмитрий Азаров.
Образование неотделимо от других сфер жизни. Планируя развитие в регионе новых отраслей и производственных кластеров, необходимо правильно ориентировать детей и их родителей в выборе профессий. "Необходимо готовить людей для работы в реальном секторе экономики, где у нас колоссальный дефицит рабочих рук и квалифицированных специалистов. А для этого поручаю правительству области в кратчайшие сроки подготовить для учащихся и их родителей справочник "Профессии будущего в Самарской области" к изданию его к в печатном виде, так и в электронном", - сказал глава региона.
Готовить ребят к реальной жизни должна и система дополнительного образования и профессиональной ориентации школьников. С этой целью будет продолжено развитие системы профильных инженерно-технических, медицинских, педагогических классов. "Это необходимо и по другим направлениям, - акцентировал губернатор. - Министерству образования совместно с министерством сельского хозяйства поручаю обеспечить создание агроклассов в школах региона с 1 сентября".
Дмитрий Азаров поблагодарил министерство образования области за инициативы, которые позволяют раскрывать потенциал каждого ребенка, рожденного на Самарской земле, и уже объединяют вокруг себя десятки регионов нашей страны - это, например, инженерно-технологическая конференция "Наука. Смелость. Изобретения" и фестиваль "Космофест".
В регионе продолжается укрепление системы профессионального образования. Отремонтировано более 150 зданий, принадлежащих техникумам и колледжам среднего профессионального образования. Появилось 30 новых современных мастерских, что важно для укрепления мастерства рабочих профессий.
"Многое сделано для обеспечения реальной связки СПО и производственных предприятий. Я уже говорил руководителям заводов - мы готовы перестраивать учебные программы под ваши запросы и нужды. Оборудовать мастерские теми станками, с которыми в дальнейшем будут иметь дело выпускники. Мы уже это делаем. Но здесь важна активность самих работодателей. Министерству образования поручаю по каждому учреждению СПО актуализировать работу с потенциальными работодателями с учетом новых условий", - обратился Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул, что продолжится и поддержка ведущих вузов. Совместная работа, которая уже выстроена, к примеру, стала залогом побед в программах "Приоритет-2030", "Передовые инженерные школы" и других. Университеты Самарской области, по мнению Дмитрия Азарова, являются надеждой и одним из главных ресурсов развития. Именно поэтому в предыдущие два года было увеличено количество бюджетных мест по приоритетным направлениям подготовки специалистов, особенно в сфере IT-технологий. Губернатор поручил министерству образования создать в своей структуре департамент высшего образования.
Дмитрий Азаров подробно остановился на задачах по развитию культуры, спорта, туризма, строительству новых, содержанию и модернизации имеющихся объектов. Глава региона призвал ответственных министров активнее вовлекать в тему жителей региона, чтобы они занимались физкультурой, изучали историю родной земли и интересовались искусством и творчеством, в том числе своих земляков.
"Мы с вами видим, что обновление коснулось всех сфер жизни. Появились сотни новых объектов - благодаря реализации национальных и региональных проектов. Однако решение глобальных задач возможно только при условии качественной работы на местах, в муниципалитетах. Мелочей здесь быть не должно. Люди правы, когда говорят о недоработках. Нельзя на это закрывать глаза, - заявил Дмитрий Азаров. - Необходимо усилить работу общественного контроля. По ряду территорий это есть, и общественники работают активно, но так, к сожалению, не везде. Общественный контроль должен становиться реальной силой и влиять на ситуацию. И вот тогда, когда у нас будут все институты работать - и общественные советы, и Общественная палата, и общественный контроль, - тогда результат будет приносить пользу всему региону. Вместе сможем не только больше, но и лучше".
Завершая свое выступление, губернатор еще раз подчеркнул, что решить стоящие перед регионом задачи можно только вместе - большой и единой командой Самарской области. А для этого есть главное - талантливые, отважные, трудолюбивые, неравнодушные люди.
"Я говорил несколько лет назад: "Времена не выбирают, в них живут и побеждают". И мы с вами каждый день доказываем это своим добросовестным, самоотверженным трудом, ответственностью, патриотизмом, - резюмировал Дмитрий Азаров. - Мы вместе преодолели пандемию коронавируса. Успешно противостоим жесточайшим экономическим санкциям. Вновь живем и работаем под лозунгом "Все для фронта, все для Победы". И я уверен - обязательно победим!"
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
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