Марина Мясникова: "Стабильно низкая инфляция делает кредиты одинаково доступными для всех"

Как менялись цены на товары и услуги в Самарской области этой весной? Каким образом Банк России влияет на инфляцию? Что поможет сделать кредиты доступнее для жителей региона и бизнеса? Об этом мы поговорили с управляющим Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Банка России Мариной Мясниковой.

- Марина Геннадьевна, этой весной годовая инфляция в Самарской области, согласно статистике, заметно изменилась. В марте она опустилась до 4,12% после 11,90% месяцем ранее, а в апреле составила 2,92%. С чем связана такая динамика?

- Действительно, по итогам апреля Росстат зафиксировал заметное снижение годовой инфляции. Но это не значит, что цены резко упали. Из расчета вышел скачок цен весны прошлого года.

Были и другие факторы, которые замедлили инфляцию. Весной расширилось предложение отдельных товаров, снизились издержки производителей продовольствия. Это способствовало уменьшению годовых темпов прироста цен в регионе. Потребительский спрос на товары длительного пользования оставался сдержанным. При этом в сегменте услуг потребительская активность восстанавливалась.

- Расскажите, как и почему в апреле изменялись цены на товары в регионе.

- Начнем с продуктов питания. Цены на них в апреле несколько снизились в годовом выражении после роста в марте. В значительной степени помог высокий урожай сельскохозяйственных культур 2022 года. Зерно на внутреннем рынке стало дешевле. В результате сократились издержки производителей муки, усилилось годовое снижение ее стоимости. За счет этого подешевели макароны, уменьшился годовой прирост цен на хлебобулочные, мучные кондитерские изделия.

Годовой рост цен на мясную и молочную продукцию замедлился. Это произошло благодаря рекордному урожаю зерновых и сои прошлого года, который привел к росту объемов производства комбикормов. Это, наряду с действующими мерами господдержки животноводческой отрасли, сдерживало рост затрат сельхозпроизводителей на корма - значимую часть стоимости мясной и молочной продукции. Расширение производственных мощностей в целом по стране позволило нарастить производство сырого молока, мяса и продуктов их переработки.

- А как изменились цены на непродовольственные товары и услуги?

- Мебель, бытовая техника, персональные компьютеры и смартфоны в апреле были дешевле, чем годом ранее. Это произошло из-за сдержанной динамики потребительского спроса и расширения предложения, в том числе за счет достаточных запасов на складах.

В сегменте услуг наблюдалось незначительное ускорение годового роста стоимости зарубежных туров. На это повлияло некоторое оживление спроса по отдельным направлениям. Прежде всего я имею в виду Турцию, Египет и страны Закавказья. Сказалось также и апрельское ослабление рубля. Подробнее о динамике инфляции можно почитать в информационно-аналитических материалах на сайте Банка России.

- Каким образом Банк России может влиять на инфляцию?

- Основной инструмент Банка России, которым он влияет на инфляцию, - ключевая ставка. Изменяя ее, Банк России дает ориентир для ставок межбанковского рынка и доходности облигаций. Банки, в свою очередь, подстраивают под это ставки по кредитам и депозитам для своих клиентов. Изменения ставок отражаются на потреблении и сбережении. Если ключевая ставка повышается, людям становится выгоднее размещать деньги на депозитах - это стимулирует граждан сберегать. В результате снижается спрос на товары и услуги, цены перестают расти, даже снижаются и, как следствие, замедляется инфляция.

Если ключевая ставка снижается, дешевле становятся кредиты. Люди охотнее берут кредиты на покупку товаров и услуг. Это приводит к росту спроса, и инфляция ускоряется. Таким образом, с помощью ключевой ставки Банк России влияет на потребительский спрос и, в конечном счете, на инфляцию. Для того чтобы импульс от изменения ключевой ставки прошел через все перечисленные звенья и в полной мере отразился на инфляции, требуется от года до полутора лет.

- Когда кредиты населению и бизнесу станут доступнее?

- Банки устанавливают ставки по кредитам, учитывая стоимость привлечения средств, в первую очередь, депозитов, ожидаемую инфляцию, свои издержки и риски. Сегодня банки закладывают в ставки по кредитам все еще относительно высокую ожидаемую инфляцию, повышенные риски неопределенности в экономике и невозврата кредитов заемщиками. Уменьшение этих рисков, в частности, инфляционных ожиданий будет способствовать снижению ставок по кредитам, даже если Банк России не будет изменять ключевую ставку.

К слову, в Самарской области кредитование растет. На 1 мая 2023 года годовой темп прироста кредитного портфеля граждан составил 8,9%. Годовой темп прироста ипотечного кредитного портфеля составил 12,4%. Бизнес активно берет кредиты, в том числе и по льготным госпрограммам. Годовой темп прироста кредитного портфеля малого и среднего бизнеса на 1 апреля 2023 года составил 11,4%.

Но на наш взгляд, льготное кредитование оправданно только для социальной поддержки наименее защищенных граждан и ради стимулирования приоритетных отраслей экономики. Только стабильно низкая инфляция делает кредиты одинаково доступными для всех.

- На минувшем заседании Совета директоров Банка России в апреле ключевая ставка была сохранена на уровне 7,5% годовых. Почему было принято такое решение?

- Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Как следствие, растет спрос на труд. Из-за дефицита кадров в отдельных отраслях растут зарплаты. Но так как темпы роста зарплат опережают рост производительности труда, то есть риск разгона инфляции.

Потребительский спрос остается умеренным. При этом в целом продолжает возрастать вклад бюджетной политики в расширение совокупного спроса, в том числе за счет расширения государственных инвестиций.

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне.

Ухудшение условий внешней торговли по-прежнему формируют проинфляционные риски.

В то же время есть и разовые факторы, которые сдерживают инфляцию и о которых мы говорили ранее. Например, рекордный урожай отдельных сельхозкультур прошлого года продолжает ограничивать рост цен на многие продовольственные товары: мясную, молочную, мучную продукцию. В сегменте непродовольственных товаров компании сформировали повышенные товарные запасы (в том числе за счет импорта на фоне ранее наблюдавшегося укрепления рубля), которые постепенно реализуют.

- Вы упомянули об инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса. Почему Банк России внимательно следит за ними?

- Банк России действительно придает очень важное значение инфляционным ожиданиям, так как они влияют на инфляцию. Если люди ожидают высокой инфляции, то они начинают больше тратить и меньше сберегать: покупать сейчас, пусть даже в кредит, пока не подорожало. Формируется повышенный спрос, в итоге цены растут быстрее, чем это обусловлено реальными факторами.

Если инфляционные ожидания заякорены на цели Банка России по инфляции (вблизи 4% в год), то при временных всплесках цен люди не меняют своего потребительского поведения. Инфляция остается на цели или быстро к ней возвращается.

Чтобы заякорить инфляционные ожидания, Банк России, во-первых, удерживает инфляцию на цели при отсутствии негативных шоков или возвращает ее к цели при отклонениях, во-вторых, открыто рассказывает о том, что происходит с ценами и что он делает для того, чтобы они росли стабильно низкими темпами. Повышение доверия общества поможет Банку России меньшими усилиями поддерживать инфляцию на стабильно низком уровне - вблизи 4%.

- Какой будет инфляция в стране по прогнозу Банка России?

- По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 г., а затем вернется к 4% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.