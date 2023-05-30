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Общество

В Самаре объявят города, в которых откроются центры общественного развития "Добро.Центр"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 5 по 10 июня в Самару приедут лидеры волонтерских, благотворительных и государственных организаций, университетов из всех регионов страны. В эти дни в рамках ежегодной Добро.Конференции определят новые 300 центров общественного развития - Добро.Центров, которые откроются в российских городах и поселках по поручению Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.

На конференции обсудят социализацию вернувшихся военнослужащих СВО, подготовку волонтеров ко Всемирному фестивалю молодежи, внедрение в образовательные программы вузов социальной практики, адресную помощь людям и многое другое. В Добро.Конференции примут участие почти 4500 человек, в том числе 700 руководителей Добро.Центров.

Социальная франшиза "Добро.Центр" создана для развития добровольчества, благотворительности и гражданских инициатив, поддержки локальных общественных проектов и социально ориентированных НКО. По итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации, состоявшегося 22 декабря 2022 года, развитие инфраструктуры Добро.Центров вошло в перечень поручений для глав субъектов. Добро.Центры будут открыты в каждом городе России.

"Программа Ассоциации волонтерских центров, запущенная в декабре 2021 года на Международном форуме "#МыВместе" по созданию в субъектах Российской Федерации Добро.Центров - площадок для объединения усилий волонтеров, гражданских активистов, бизнеса, СМИ для совместного участия в благотворительных акциях, поиска партнеров, заслуживает всесторонней поддержки", - отмечает Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

"Каждый третий россиянин задумывается о том, чтобы стать волонтером, но не знает, с чего начать. Чтобы помочь им найти нужный проект, фонд или дело по душе, мы открываем Добро.Центры во всех городах и поселках нашей страны. 393 уже начали свою работу. На Конференции мы завершим обучение более чем 300 новых организаций, и общее число превысит 700 центров общественного развития. Такие центры, по аналогии с МФЦ, будут развивать благотворительность, донорство, наставничество, экокультуру, помогать семьям военнослужащих и всем, кто будет нуждаться в помощи или, наоборот, захочет эту помощь оказать", - заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Добро.Конференция - ежегодное профессиональное событие платформы ДОБРО.РФ. За шесть лет платформа объединила почти пять миллионов россиян и свыше 76 тысяч организаций, участвующих в социальных проектах и волонтерстве. Конференция собирает руководителей Добро.Центров для обучения по основным направлениям работы и обмена опытом, в целях повышения эффективности НКО-сектора в целом.

Добро.Конференция организована Ассоциацией волонтерских центров, платформой ДОБРО.РФ совместно с Правительством Самарской области при поддержке Росмолодежи и Министерства науки и высшего образования России.

"Самарская область славится добровольческими традициями, и мы рады принимать гостей со всей страны на нашей земле, - комментирует губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Сегодня в регионе волонтерское движение объединяет уже более 160 тысяч человек, именно у нас появились многие добровольческие проекты, которые сегодня проводятся уже по всей стране. Это и "Том Сойер Фест", волонтеры которого занимаются восстановлением исторических зданий, и инклюзивное волонтерство, и многое другое. Добровольчество - это движение, которое объединяет людей и дает возможность проявить свою гражданскую позицию. Уверен, что Добро.Конференция в Самаре будет полезна для всех участников и гостей и даст новый импульс развитию движения по всей стране".

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