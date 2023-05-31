В Сызрани водитель "четырнадцатой" врезался в "Газель" и отправил в реанимацию пассажирку

Во вторник, 30 мая, в Сызрани после ДТП в реанимацию попала пассажирка "четырнадцатой". Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 2:50 40-летний водитель ВАЗ-2114 ехал по ул. Декабристов. В районе дома № 38 он столкнулся со стоявшей "Газелью", а потом врезался в забор. "Газель" от удара отбросило на ВАЗ-2107.
В аварии пострадала 40-летняя пассажирка "четырнадцатой". Ее госпитализировали в реанимацию.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!