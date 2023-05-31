В Сызрани водитель "четырнадцатой" врезался в "Газель" и отправил в реанимацию пассажирку

Во вторник, 30 мая, в Сызрани после ДТП в реанимацию попала пассажирка "четырнадцатой". Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 2:50 40-летний водитель ВАЗ-2114 ехал по ул. Декабристов. В районе дома № 38 он столкнулся со стоявшей "Газелью", а потом врезался в забор. "Газель" от удара отбросило на ВАЗ-2107.

В аварии пострадала 40-летняя пассажирка "четырнадцатой". Ее госпитализировали в реанимацию.