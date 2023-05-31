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Работники "ОДК-Кузнецов" стали лауреатами III всероссийского конкурса профессионального мастерства

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работники "ОДК-Кузнецов", самарского предприятия объединенной двигателестроительной корпорации "Ростех", заняли призовые места на всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии". "Серебро" среди станочников завоевал Даниил Никоненко, бронзовым призером соревнований сварщиков стал Антон Абаньков.

Фото: ОДК Кузнецов

На первом этапе конкурса участники отвечали на теоретические вопросы по специальности, затем выполняли практическое задание. Электрогазосварщик производства ракетных двигателей Антон Абаньков за 15 минут выполнил полуавтоматическую сварку трубы в среде защитного газа и методом ручной дуговой сварки штучными электродами. Оператор станков с программным управлением производства газотурбинных двигателей Даниил Никоненко производил наладку станка для изготовления детали типа "вал", сборку режущего инструмента, написание управляющей программы и обработку детали. На выполнение задания участникам в этой компетенции было отведено три часа.

"За три часа нужно было полностью обработать деталь с двух сторон. В задании были разные элементы: канавки, проточка наружных диаметров, расточка и переналадка на вторую сторону. Все это было мне знакомо, так как похожие задачи я выполняю на своем рабочем месте", - отметил Даниил Никоненко.

"Участие в чемпионатах профмастерства - это возможность не только продемонстрировать мастерство, но и обменяться опытом с коллегами из других отраслей промышленности, оказаться в профессиональном сообществе. Наши работники показали на конкурсе достойный уровень, приняли участие в деловой программе мероприятия и вернулись на свои рабочие места с новыми идеями и желанием достигать новых результатов в своей работе", - сказала директор по персоналу ОДК-Кузнецов Ольга Красавина.

Нетипичная деталь, непривычное рабочее место, строгий регламент и ограниченное время на выполнение задания - ребята преодолели эти стресс-факторы и доказали, что они лучшие. После подведения итогов конкурса федерального уровня Антон Абаньков занял третье место в своей номинации, а Даниил Никоненко по итогам соревнований стал обладателем второго места.

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