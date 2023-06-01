Стало известно, кто снесет 11 аварийных домов в Самаре

Департамент управления имуществом Самары определился с подрядчиком, который выполнит работы по сносу 11 аварийных жилых домов в Самаре.

На торги заявились пять участников. Победителем стало ООО "Управляющая компания "Маттерхорн", предложившее выполнить услуги за 34,76 млн рублей.

Напомним, начальная цена контракта составляла 51,8 млн рублей.

Аварийные дома расположены в Ленинском (ул. Вилоновская, 48, литера А, А", а, ул. Чернореченская, 8, корпус 5), Красноглинском (ул. Сергея Лазо, №№ 10, 14, ул. Солдатская, 11, пос. Мехзавод, ВСЧ, дом 5, литера Ж), Советском (ул. Ивана Булкина, 36а), Самарском (ул. Ленинградская, 97, литера Б, ул. Алексея Толстого, 42-44, литера внутренняя К, ул. Степана Разина, 88, литера Г, ул. Алексея Толстого, №№ 12-14, литера Г) районах.

Подрядчик должен исполнить контракт до конца текущего года.