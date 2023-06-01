Команда Самарского университета стала призером хакатона "Умный Кампус"

Команда Самарского университета им. Королева вошла в число победителей хакатона "Умный Кампус", который проходил в Нижнем Новгороде. В течение двух дней около 150 студентов из 17 регионов России разрабатывали прототипы инновационных цифровых решений для ИТ-кампусов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В торжественной церемонии награждения победителей "Умный Кампус" участвовали заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"По поручению президента Владимира Путина к 2030 году в России должно быть построено 25 кампусов мирового уровня. Мы решили вовлечь студентов в разработку новых цифровых моделей, так как именно вы можете создать для будущих кампусов ту самую экосистему, которая позволит им эффективно функционировать", - обратился к участникам хакатона Дмитрий Чернышенко.

Задачи по разработке цифровых продуктов направлены на создание сервисов "Умного кампуса", которые призваны помочь жить и работать внутри кампуса, обеспечить комфортную жизнь, учебу и работу.

Сюда относятся технологии "умных зачеток", управления микроклиматом, лабораториями, распределения нагрузок, управления учебным процессом, формирования систем аналитики и многие другие сервисы.

Всего в турнире было заявлено девять треков: образование, наука и технологии, студенческая среда, спорт, искусство, операционное управление кампуса, управление данными, взаимодействие с городскими пространствами, блок цифровой доступности.

"Создание сети современных кампусов реализуется благодаря национальному проекту "Наука и университеты". Основные пользователи кампуса - студенты, поэтому уникальные и удобные в использовании сервисы, которыми они будут пользоваться ежедневно, сформировать никто, кроме них, не сможет. За два дня командам удалось разработать действительно важные и качественные инициативы", - подчеркнул Андрей Омельчук.

Мероприятие прошло под эгидой Нижегородского кампуса "Неймарк", нацеленного на развитие IT-образования.

Гран-при хакатона "Умный кампус" получила команда из Нижнего Новгорода "Неймарковный торт" с проектом "СтудАртДвиж". Студенты представили рекомендательную онлайн-систему для путешествий внутри умного кампуса, самовыражения в искусстве и творческих коллабораций между студентами.

Первое место и денежный приз в 250 тыс. рублей получила команда "Первых" из Томска, представившая проект CES. Это платформа, агрегирующая спортивные мероприятия внутри кампуса, подбирающая ивенты по персональным предпочтениям с удобной регистрацией и записью на них.

Второе место и сертификат на 150 тыс. рублей - команда из Уфы Divar с приложением Sota. Оно представляет собой рекомендательную систему мероприятий.

Третье место заняла команда из Самары Plan A, представившая систему для формирования студенческих групп на основе определенных параметров, как для совместного проживания в общежитиях, так и для занятий. Студенты получили 100 тыс. рублей.

В команду вошли пять студентов Института информатики и кибернетики Самарского университета им. Королева:

Анна Головань - студентка 3 курса (направление прикладная математика и информатика)

Екатерина Панкратова - студентка 3 курса (направление прикладная математика и информатика)

Игорь Плотников - студент 2 курса (направление прикладная математика и информатика)

Руслан Фазылов - студент 3 курса (направление прикладная математика и информатика)

Андрей Чугунов - студент 2 курса (направление фундаментальная информатика и информационные технологии).

"Само ядро, суть программы - это интеллектуальная рекомендательная система, та, которую мы видим в интернет-магазинах, на сайтах с фильмами... Мы собираем различную информацию о студентах, это та информация, которую студент сам о себе предоставляет, заполняя анкету. Затем вычленяем слова, которыми можно описать каждого конкретного человека, каждый человек описывается вектором слов, а потом система ищет похожие векторы - студентов, которые по описанию близки друг другу", - прокомментировала капитан команды Анна Головань.

О преимущества проекта рассказал Игорь Плотников. Он сообщил, что такую систему легко реализовать. "Почти готовое решение, с проработанной внешней структурой и математической моделью, мы прописали за два дня и готовы ее интегрировать в систему личного кабинета Самарского университета им. Королева, а затем предложить другим университетам для использования", - поделился Игорь.

Андрей Чугунов отметил, что победа далась нелегко. "На протяжении всего хакатона нам приходилось работать на износ, при этом мы не теряли положительного настроя, сохраняли сплоченность, и это нам очень сильно помогло в достижении результата", - подчеркнул он.

Проекты-победители и Гран-при планируется включить в дорожную карту кампуса того региона, который они представляют, а также в рекомендации для других субъектов нашей страны.