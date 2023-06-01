Команда Самарского университета стала призером хакатона "Умный Кампус"

Команда Самарского университета им. Королева вошла в число победителей хакатона "Умный Кампус", который проходил в Нижнем Новгороде. В течение двух дней около 150 студентов из 17 регионов России разрабатывали прототипы инновационных цифровых решений для ИТ-кампусов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
В торжественной церемонии награждения победителей "Умный Кампус" участвовали заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"По поручению президента Владимира Путина к 2030 году в России должно быть построено 25 кампусов мирового уровня. Мы решили вовлечь студентов в разработку новых цифровых моделей, так как именно вы можете создать для будущих кампусов ту самую экосистему, которая позволит им эффективно функционировать", - обратился к участникам хакатона Дмитрий Чернышенко.
Задачи по разработке цифровых продуктов направлены на создание сервисов "Умного кампуса", которые призваны помочь жить и работать внутри кампуса, обеспечить комфортную жизнь, учебу и работу.
Сюда относятся технологии "умных зачеток", управления микроклиматом, лабораториями, распределения нагрузок, управления учебным процессом, формирования систем аналитики и многие другие сервисы.
Всего в турнире было заявлено девять треков: образование, наука и технологии, студенческая среда, спорт, искусство, операционное управление кампуса, управление данными, взаимодействие с городскими пространствами, блок цифровой доступности.
"Создание сети современных кампусов реализуется благодаря национальному проекту "Наука и университеты". Основные пользователи кампуса - студенты, поэтому уникальные и удобные в использовании сервисы, которыми они будут пользоваться ежедневно, сформировать никто, кроме них, не сможет. За два дня командам удалось разработать действительно важные и качественные инициативы", - подчеркнул Андрей Омельчук.
Мероприятие прошло под эгидой Нижегородского кампуса "Неймарк", нацеленного на развитие IT-образования.
Гран-при хакатона "Умный кампус" получила команда из Нижнего Новгорода "Неймарковный торт" с проектом "СтудАртДвиж". Студенты представили рекомендательную онлайн-систему для путешествий внутри умного кампуса, самовыражения в искусстве и творческих коллабораций между студентами.
Первое место и денежный приз в 250 тыс. рублей получила команда "Первых" из Томска, представившая проект CES. Это платформа, агрегирующая спортивные мероприятия внутри кампуса, подбирающая ивенты по персональным предпочтениям с удобной регистрацией и записью на них.
Второе место и сертификат на 150 тыс. рублей - команда из Уфы Divar с приложением Sota. Оно представляет собой рекомендательную систему мероприятий.
Третье место заняла команда из Самары Plan A, представившая систему для формирования студенческих групп на основе определенных параметров, как для совместного проживания в общежитиях, так и для занятий. Студенты получили 100 тыс. рублей.
В команду вошли пять студентов Института информатики и кибернетики Самарского университета им. Королева:
- Анна Головань - студентка 3 курса (направление прикладная математика и информатика)
- Екатерина Панкратова - студентка 3 курса (направление прикладная математика и информатика)
- Игорь Плотников - студент 2 курса (направление прикладная математика и информатика)
- Руслан Фазылов - студент 3 курса (направление прикладная математика и информатика)
- Андрей Чугунов - студент 2 курса (направление фундаментальная информатика и информационные технологии).
"Само ядро, суть программы - это интеллектуальная рекомендательная система, та, которую мы видим в интернет-магазинах, на сайтах с фильмами... Мы собираем различную информацию о студентах, это та информация, которую студент сам о себе предоставляет, заполняя анкету. Затем вычленяем слова, которыми можно описать каждого конкретного человека, каждый человек описывается вектором слов, а потом система ищет похожие векторы - студентов, которые по описанию близки друг другу", - прокомментировала капитан команды Анна Головань.
О преимущества проекта рассказал Игорь Плотников. Он сообщил, что такую систему легко реализовать. "Почти готовое решение, с проработанной внешней структурой и математической моделью, мы прописали за два дня и готовы ее интегрировать в систему личного кабинета Самарского университета им. Королева, а затем предложить другим университетам для использования", - поделился Игорь.
Андрей Чугунов отметил, что победа далась нелегко. "На протяжении всего хакатона нам приходилось работать на износ, при этом мы не теряли положительного настроя, сохраняли сплоченность, и это нам очень сильно помогло в достижении результата", - подчеркнул он.
Проекты-победители и Гран-при планируется включить в дорожную карту кампуса того региона, который они представляют, а также в рекомендации для других субъектов нашей страны.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.