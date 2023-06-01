Стартовал пятый конкурс "Лучший гид России"

С 1 июня 2023 года Русское географическое общество объявляет старт пятого конкурса "Лучший гид России". Это всероссийская акция, в которой мы предлагаем принять участие каждому жителю страны. Если вы гордитесь своим краем - снимите двухминутное видео. Расскажите, чем уникальна ваша деревня, город, улица или музей.

Всего пять номинаций:

"Город" (история, легенды, интересные места);

"Музей" (события, уникальные экспозиции, исторические тайны);

"Экотуризм" (маршруты, национальные парки, места с нетронутой природой);

"Гастрономия" (национальные кухни: история и современность);

"До 18 лет" (номинация для юных гидов в возрасте от 12 до 18 лет).

Видео может быть снято как в традиционном формате, так и оригинальным способом. Например, в забеге по экотропе, в походе на байдарке, во время восхождения к горной вершине, а также на самокате, велосипеде, роликах или просто пешком. В конкурсе может принять участие любой человек старше 12 лет - как гражданин России, так и иностранец. Важно, чтобы ролик был снят на территории России и озвучен на русском языке. Допускаются любые съемочные и монтажные приемы - неважно, на дорогую камеру или смартфон.

В жюри конкурса "Лучший гид" входят ведущие российские специалисты и эксперты в сфере туризма, победители конкурса "Лучший гид России", а также тревел-журналисты и блогеры.

В частности, президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов; программный директор радио "Маяк" Рустам Вахидов; телеведущий Валдис Пельш; ведущая телеканала "Моя планета" Сесиль Плеже; главный редактор бортового журнала "Аэрофлот" Ольга Данилова; тревел-журналист Михаил Ронкайнен; тревел-блогер Илия Воскресенский.

Главная награда в каждой номинации - 100 тыс. рублей. Победитель в номинации для гидов до 18 лет получит сертификат на 100 тыс. руб. для путешествия по России. Обладателям второго и третьего мест будут вручены дипломы конкурса и памятные подарки от Русского географического общества.

Русское географическое общество поставило перед собой амбициозную задачу - найти самых талантливых гидов и просто увлеченных людей, которые способны влюбить в свой край и вдохновить нас на путешествие по России.

Аналогов в мире у российского конкурса "Лучший гид" нет.

Узнать подробности о конкурсе "Лучший гид" и загрузить свой ролик можно на сайте лучшийгид.рф.