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Команда Авито помогла детским домам Самары и Тольятти ко Дню защиты детей

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники офиса Авито поддержали центр помощи детям "Единство" (Самара) и детский дом "Ласточка" (Тольятти). Команда помогла благоустроить территорию для активного отдыха воспитанников.

Фото: предоставлено Авито

Сотрудники Авито ко Дню защиты детей помогли детским домам в обновлении открытых площадок: покраске веранд, лавочек и тренажеров. Таким способом компания решила поддержать День защиты детей.

Идея акции появилась не случайно. После открытия офиса Авито в Самаре в марте 2023 года на площадке осталось много краски. Яркие цвета отлично подошли для детских площадок и спортивных тренажеров. В июне волонтеры Авито вновь отправятся в детские центры Самары и Тольятти, чтобы помочь сотрудникам в обновлении интерьера и покраске стен.

Акция стала частью благотворительного проекта команды Авито ко Дню защиты детей во всех городах присутствия компании. Так, в Казани и Санкт-Петербурге сотрудники Авито совместно с фондом "Добродел", а в Москве — с фондом "Волонтеры в помощь детям-сиротам", собирают вещи для помощи детям с инвалидностью и из малоимущих семей. Кроме того, сотрудники поддерживают онлайн-пожертвованиями профильные благотворительные фонды.

Офис Авито в Самаре открыт 14 марта 2023 года. В гибридном формате в регионе работает 211 сотрудников компании. На площади 650 кв.м размещено 100 рабочих мест, 4 переговорные комнаты, современная кухня, а также зоны отдыха. Для детального знакомства с офисом доступна онлайн-экскурсия. Сотрудники самарского офиса занимаются развитием структур Авито по всей стране, включая клиентский сервис, модерацию, а также продуктовые и технологические направления в компании.

Команда Авито в Самаре и Тольятти расширяется: сегодня для жителей региона доступны вакансии в клиентском сервисе и службе модерации платформы. Для желающих работать в Авито компания проводит экскурсии в офисе и встречи формата One Day Offer. Больше деталей — в телеграм-канале про корпоративную жизнь в Авито.

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