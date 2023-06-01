Смотрим в будущее: ВСК помогает развитию Фиджитал игр

Страховой Дом ВСК стал официальным страховщиком и партнером Международного мультиспортивного турнира "Фиджитал игры". Сотрудничество нацелено на развитие и популяризацию принципиального нового спортивного продукта.
Фиджитал игры сочетают в себе элементы физического и цифрового миров. В них используется реальный физический объект, который с помощью сенсоров, камер или других устройств соединяется с игровой платформой. Игроки могут взаимодействовать с объектом в реальности, а также видеть его цифровое отображение на экране устройства. Участники проекта получают возможность развивать свои навыки в различных областях, таких как IT, маркетинг, финансы и другие, используя при этом инновационные технологии.
Первый турнир по Фиджитал-футболу прошел в Казани в мае 2023 года. Он объединил на одной площадке 8 команд, включая 5 иностранных, и 80 участников. ВСК защитила жизнь и здоровье каждого иностранного спортсмена на время нахождения в РФ.
"ВСК продолжает поддерживать спорт и выходит на уровень фиджитал — спорт новой реальности, синтез классического спорта, киберспорта, науки и технологий. Уверен, что сотрудничество с проектом "Фиджитал игры" будет полезным для обеих сторон и выступающих команд. Мы уже застраховали участников по фиджитал-футболу из Бразилии, Аргентины, Уругвая и Сербии, будем продолжать помогать организаторам и дальше. Это самый инновационный турнир, и мы рады стать частью большого праздника", — подчеркнула Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.
"Игры будущего" — это не только спортивный турнир. Мы создаем экосистему продуктов для участников, зрителей и спортсменов, которые предполагают все больше возможностей физического и цифрового развития, отвечающих потребностям современного человека. Мы всегда рады и открыты новым партнёрствам и взаимной поддержке", — поделился Игорь Столяров, Руководитель проекта "Игры Будущего".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.