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Страхование Финансы

Смотрим в будущее: ВСК помогает развитию Фиджитал игр

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК стал официальным страховщиком и партнером Международного мультиспортивного турнира "Фиджитал игры". Сотрудничество нацелено на развитие и популяризацию принципиального нового спортивного продукта.

Фиджитал игры сочетают в себе элементы физического и цифрового миров. В них используется реальный физический объект, который с помощью сенсоров, камер или других устройств соединяется с игровой платформой. Игроки могут взаимодействовать с объектом в реальности, а также видеть его цифровое отображение на экране устройства. Участники проекта получают возможность развивать свои навыки в различных областях, таких как IT, маркетинг, финансы и другие, используя при этом инновационные технологии.

Первый турнир по Фиджитал-футболу прошел в Казани в мае 2023 года. Он объединил на одной площадке 8 команд, включая 5 иностранных, и 80 участников. ВСК защитила жизнь и здоровье каждого иностранного спортсмена на время нахождения в РФ.

"ВСК продолжает поддерживать спорт и выходит на уровень фиджитал — спорт новой реальности, синтез классического спорта, киберспорта, науки и технологий. Уверен, что сотрудничество с проектом "Фиджитал игры" будет полезным для обеих сторон и выступающих команд. Мы уже застраховали участников по фиджитал-футболу из Бразилии, Аргентины, Уругвая и Сербии, будем продолжать помогать организаторам и дальше. Это самый инновационный турнир, и мы рады стать частью большого праздника", — подчеркнула Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

"Игры будущего" — это не только спортивный турнир. Мы создаем экосистему продуктов для участников, зрителей и спортсменов, которые предполагают все больше возможностей физического и цифрового развития, отвечающих потребностям современного человека. Мы всегда рады и открыты новым партнёрствам и взаимной поддержке", — поделился Игорь Столяров, Руководитель проекта "Игры Будущего".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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