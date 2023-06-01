Эксперты Социоцентра признали ТГУ флагманским вузом федерального уровня

Такое мнение представители оператора государственной программы поддержки вузов "Приоритет 2030" выразили по итогам трехдневной проектно-аналитической сессии, которая прошла в Тольяттинском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Эксперты ФГАНУ "Социоцентр" Виталий Алещенко, Мария Травянова и Исхак Фархутдинов работали с сотрудниками и преподавателями Тольяттинского госуниверситета с 29 по 31 мая 2023 года. Задача проектно-аналитической сессии — провести анализ и при необходимости усовершенствовать программу развития университета до 2030 года. Участником федеральной программы "Приоритет 2030" ТГУ стал в 2021 году.
Работа велась в группах по пяти направлениям: целевая модель, стратегические проекты, образование, наука и система управления.
В рамках первого такта участникам групп была поставлена задача описать, как эти направления реализуются в вузе сейчас. После чего каждая группа выступала с докладами. Эти выступления вызвали шквал эмоций как со стороны участников, так и со стороны экспертов, что говорит о живой заинтересованности обеих сторон в результатах проектно-аналитической сессии.
"Был такой момент, когда казалось, что мы с экспертами не слышим друг друга. Что эксперты работают по жесткому шаблону, который никак "не ложится" на нас — мы все-таки достаточно прокачанный в этом отношении (Прим ред. — проектно-аналитические сессии) университет, — отметил ректор ТГУ Михаил Криштал. — Но, отдаю должное экспертам, они сумели перестроить этот шаблон и сделать так, что они оказались максимально эффективными во взаимодействии с нами. Наверное, по-другому и быть не могло. Нужно было потратить день на взаимную проблематизацию и изменение шаблонов. Все получилось, за что экспертам большое спасибо. Это говорит о высоком уровне их профессионализма, о том, что они могут работать и с такими прокачанными ребятами, как мы".
По результатам дискуссии было скорректировано первоначальное задание экспертов на второй такт работы в группах. Сначала оно заключалось в описании идеальной модели университета с точки зрения каждой из пяти групп. При этом нужно было показать разрывы, которые ведут к достижению этой идеальной модели, учитывать результаты работы других групп и выделить метрики, по которым можно понять, что идеальная модель реализована.
Но поскольку эту работу в университете достаточно детально провели в рамках составления программы развития, ректор ТГУ Михаил Криштал предложил — эксперты и участники его поддержали — не просто разработать идеальную модель университета, а отнестись к уже сформулированной идеальной модели университета с точки зрения сложившейся ситуации с момента начала реализации программы "Приоритет 2030". Это и введение достаточно жёсткого санкционного режима со стороны наших оппонентов на Западе, и изменения, связанные с моделью высшего образования, и принятие Концепции технологического развития России до 2030 года.
Как сказал ректор ТГУ, есть два варианта ответа на этот вопрос. Первый — да мы угадали, и целевая модель не меняется, но меняются инструменты её достижения, о чем как раз говорили эксперты ФГАНУ "Социоцентра" на установочном пленарном заседании. Второй вариант — целевую модель тоже нужно менять.
"У нас была задача получить некий эффект для самих себя и, я думаю, это удалось. Мы в последнее время очень напряжённо работали над переупаковкой Программы развития до 2030 года в трехгодичную программу реализации. И мы заработались. Нужно было выйти из этого состояния и посмотреть на себя со стороны. Перестроить, переформатировать, актуализировать все наши коммуникации, — говорит ректор ТГУ Михаил Криштал. — Из тех, кто присутствовал в зале, процентов 25 никогда не принимали участия в проектно-аналитических сессиях, хотя такие сессии у нас уже в корпоративной культуре, деловой практике и системе управления. Мы просто этим живём, постоянно занимаемся и генерацией, и реализацией проектов, внедряем это в учебный процесс, в систему управления. В перспективе трёх лет в рамках политик, в рамках стратегических проектов у нас будут реализовываться 122 проекта".
Эксперт ФГАНУ "Социоцентр" Исхак Фархутдинов высоко оценил работу коллектива ТГУ на проектно-аналитической сессии, подчеркнув, что вуз движется в правильном направлении.
"Вызывает большое уважение, когда что-то делается не благодаря условиям, а вопреки им. Я не ожидал, что в относительно небольшом городе, даже не центре региона, есть такой серьёзный университет с такими серьёзными проектами федерального уровня. ТГУ — действительно флагманский вуз для своего региона. Проект "Росдистант" признан лучшей практикой по тому, как можно транслировать высшее образование онлайн. Надеюсь, что он и дальше будет экспортироваться уже на зарубежные рынки, — сказал Исхак Фархутдинов. — Впечатлил и проект "Формула студент" — это действительно уникально, когда ребята конструируют свой болид. Я показал фото в соцсетях и получил много отзывов о том, как жаль, что такого не было раньше. Проектное образование мотивирует студентов учиться, поэтому приятно видеть, что в ТГУ это не просто слова, которые вкладываются в программы и отчёты, а реальная деятельность, причём серьёзного уровня. Поэтому главное пожелание университету — больше транслировать свой опыт на всю страну. Хочется, чтобы все об этом знали и все пытались дотянуться до уровня проектного обучения в ТГУ".
Эксперты Социоцентра Мария Травянова и Виталий Алещенко подчеркнули, что далеко не в каждом университете работает такая сплоченная и активная команда сотрудников. По мнению специалистов, совместная работа в рамках сессии даст коллективу ТГУ новую мотивацию и новые возможности, чтобы сделать университет еще успешнее.
Как отметил ректор ТГУ Михаил Криштал, логичным следствием проектно-аналитической сессии станут изменения в реализации программы развития ТГУ.
"Хотя изменения уже случились — каждый ушел с этой сессии немного другим. Мы ушли все вместе с неким синергетическим эффектом. В сумме вся дельта, которую мы получили, значительно больше, чем дельта каждого. Это взаимное поле коммуникаций", — резюмировал Михаил Криштал.
Директор института химии и энергетики ТГУ Павел Мельников:
"Мы далеко не первый и даже не десятый вуз, который посещают эксперты Социоцентра. Это люди очень эрудированные, у них есть опыт анализа программ развития многих вузов, и они очень хорошо видят, какие кейсы успешны, как работают команды в разных вузах. Тем не менее, общаясь с ними, понимаешь, что они удивлены нашей моделью, что наш университет сильно отличается от вузов с классической историей. Наше общение с экспертами происходило весьма непросто, временами мы вступали в жаркие дискуссии, но все это — рабочие моменты. Неизбежно в таких дискуссиях рождается истина".
Директор института финансов, экономики и управления ТГУ, руководитель стратегического проекта программы развития ТГУ до 2030 года "Генерация и коммерциализация инноваций" Максим Искосков:
"В первую очередь, такие сессии с экспертами Социоцентра — это взгляд со стороны. Никогда нельзя "вариться в собственном соку" и думать, что ты самый лучший. Эксперты довольно опытные, они рассказали о своем бэкграунде, они побывали в большом количестве университетов — все-таки вузы во многом друг на друга похожи. Тем не менее те или иные, казалось бы, одинаковые задачи в разных вузах решаются разными способами и методами. Поэтому всегда интересно посмотреть на опыт коллег, сравнить себя с другими, что-то взять на вооружение. Стратегические проекты в тех вузах, которые посетили эксперты Социоцентра, как правило, продуктовые. Стратегический проект ТГУ "Генерация и коммерциализация инноваций" также продуктовый, но не моно-, а полипродуктовый. При этом создаётся абсолютно новый бизнес-процесс, бизнес-модель как механизм, обеспечивающий реализацию не только уже выделенных пилотных проектов, но и генерацию новых. Такой стратпроект, безусловно, заставляет перестраиваться весь университет, оказывая влияние практически на все политики. Такое вряд ли можно встретить в других университетах. На вопрос экспертов "Какую проблему мы решаем?", мы ответили, что мы формируем новый рынок — рынок стартапов, который, на наш взгляд, в России сейчас если не отсутствует, то практически не развит. Я считаю, что наш проект выгодно отличается от того, что реализуют многие другие вузы".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.