Эксперты Социоцентра признали ТГУ флагманским вузом федерального уровня

Такое мнение представители оператора государственной программы поддержки вузов "Приоритет 2030" выразили по итогам трехдневной проектно-аналитической сессии, которая прошла в Тольяттинском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Эксперты ФГАНУ "Социоцентр" Виталий Алещенко, Мария Травянова и Исхак Фархутдинов работали с сотрудниками и преподавателями Тольяттинского госуниверситета с 29 по 31 мая 2023 года. Задача проектно-аналитической сессии — провести анализ и при необходимости усовершенствовать программу развития университета до 2030 года. Участником федеральной программы "Приоритет 2030" ТГУ стал в 2021 году.

Работа велась в группах по пяти направлениям: целевая модель, стратегические проекты, образование, наука и система управления.

В рамках первого такта участникам групп была поставлена задача описать, как эти направления реализуются в вузе сейчас. После чего каждая группа выступала с докладами. Эти выступления вызвали шквал эмоций как со стороны участников, так и со стороны экспертов, что говорит о живой заинтересованности обеих сторон в результатах проектно-аналитической сессии.

"Был такой момент, когда казалось, что мы с экспертами не слышим друг друга. Что эксперты работают по жесткому шаблону, который никак "не ложится" на нас — мы все-таки достаточно прокачанный в этом отношении (Прим ред. — проектно-аналитические сессии) университет, — отметил ректор ТГУ Михаил Криштал. — Но, отдаю должное экспертам, они сумели перестроить этот шаблон и сделать так, что они оказались максимально эффективными во взаимодействии с нами. Наверное, по-другому и быть не могло. Нужно было потратить день на взаимную проблематизацию и изменение шаблонов. Все получилось, за что экспертам большое спасибо. Это говорит о высоком уровне их профессионализма, о том, что они могут работать и с такими прокачанными ребятами, как мы".

По результатам дискуссии было скорректировано первоначальное задание экспертов на второй такт работы в группах. Сначала оно заключалось в описании идеальной модели университета с точки зрения каждой из пяти групп. При этом нужно было показать разрывы, которые ведут к достижению этой идеальной модели, учитывать результаты работы других групп и выделить метрики, по которым можно понять, что идеальная модель реализована.

Но поскольку эту работу в университете достаточно детально провели в рамках составления программы развития, ректор ТГУ Михаил Криштал предложил — эксперты и участники его поддержали — не просто разработать идеальную модель университета, а отнестись к уже сформулированной идеальной модели университета с точки зрения сложившейся ситуации с момента начала реализации программы "Приоритет 2030". Это и введение достаточно жёсткого санкционного режима со стороны наших оппонентов на Западе, и изменения, связанные с моделью высшего образования, и принятие Концепции технологического развития России до 2030 года.

Как сказал ректор ТГУ, есть два варианта ответа на этот вопрос. Первый — да мы угадали, и целевая модель не меняется, но меняются инструменты её достижения, о чем как раз говорили эксперты ФГАНУ "Социоцентра" на установочном пленарном заседании. Второй вариант — целевую модель тоже нужно менять.

"У нас была задача получить некий эффект для самих себя и, я думаю, это удалось. Мы в последнее время очень напряжённо работали над переупаковкой Программы развития до 2030 года в трехгодичную программу реализации. И мы заработались. Нужно было выйти из этого состояния и посмотреть на себя со стороны. Перестроить, переформатировать, актуализировать все наши коммуникации, — говорит ректор ТГУ Михаил Криштал. — Из тех, кто присутствовал в зале, процентов 25 никогда не принимали участия в проектно-аналитических сессиях, хотя такие сессии у нас уже в корпоративной культуре, деловой практике и системе управления. Мы просто этим живём, постоянно занимаемся и генерацией, и реализацией проектов, внедряем это в учебный процесс, в систему управления. В перспективе трёх лет в рамках политик, в рамках стратегических проектов у нас будут реализовываться 122 проекта".

Эксперт ФГАНУ "Социоцентр" Исхак Фархутдинов высоко оценил работу коллектива ТГУ на проектно-аналитической сессии, подчеркнув, что вуз движется в правильном направлении.

"Вызывает большое уважение, когда что-то делается не благодаря условиям, а вопреки им. Я не ожидал, что в относительно небольшом городе, даже не центре региона, есть такой серьёзный университет с такими серьёзными проектами федерального уровня. ТГУ — действительно флагманский вуз для своего региона. Проект "Росдистант" признан лучшей практикой по тому, как можно транслировать высшее образование онлайн. Надеюсь, что он и дальше будет экспортироваться уже на зарубежные рынки, — сказал Исхак Фархутдинов. — Впечатлил и проект "Формула студент" — это действительно уникально, когда ребята конструируют свой болид. Я показал фото в соцсетях и получил много отзывов о том, как жаль, что такого не было раньше. Проектное образование мотивирует студентов учиться, поэтому приятно видеть, что в ТГУ это не просто слова, которые вкладываются в программы и отчёты, а реальная деятельность, причём серьёзного уровня. Поэтому главное пожелание университету — больше транслировать свой опыт на всю страну. Хочется, чтобы все об этом знали и все пытались дотянуться до уровня проектного обучения в ТГУ".

Эксперты Социоцентра Мария Травянова и Виталий Алещенко подчеркнули, что далеко не в каждом университете работает такая сплоченная и активная команда сотрудников. По мнению специалистов, совместная работа в рамках сессии даст коллективу ТГУ новую мотивацию и новые возможности, чтобы сделать университет еще успешнее.

Как отметил ректор ТГУ Михаил Криштал, логичным следствием проектно-аналитической сессии станут изменения в реализации программы развития ТГУ.

"Хотя изменения уже случились — каждый ушел с этой сессии немного другим. Мы ушли все вместе с неким синергетическим эффектом. В сумме вся дельта, которую мы получили, значительно больше, чем дельта каждого. Это взаимное поле коммуникаций", — резюмировал Михаил Криштал.

Директор института химии и энергетики ТГУ Павел Мельников:

"Мы далеко не первый и даже не десятый вуз, который посещают эксперты Социоцентра. Это люди очень эрудированные, у них есть опыт анализа программ развития многих вузов, и они очень хорошо видят, какие кейсы успешны, как работают команды в разных вузах. Тем не менее, общаясь с ними, понимаешь, что они удивлены нашей моделью, что наш университет сильно отличается от вузов с классической историей. Наше общение с экспертами происходило весьма непросто, временами мы вступали в жаркие дискуссии, но все это — рабочие моменты. Неизбежно в таких дискуссиях рождается истина".

Директор института финансов, экономики и управления ТГУ, руководитель стратегического проекта программы развития ТГУ до 2030 года "Генерация и коммерциализация инноваций" Максим Искосков:

"В первую очередь, такие сессии с экспертами Социоцентра — это взгляд со стороны. Никогда нельзя "вариться в собственном соку" и думать, что ты самый лучший. Эксперты довольно опытные, они рассказали о своем бэкграунде, они побывали в большом количестве университетов — все-таки вузы во многом друг на друга похожи. Тем не менее те или иные, казалось бы, одинаковые задачи в разных вузах решаются разными способами и методами. Поэтому всегда интересно посмотреть на опыт коллег, сравнить себя с другими, что-то взять на вооружение. Стратегические проекты в тех вузах, которые посетили эксперты Социоцентра, как правило, продуктовые. Стратегический проект ТГУ "Генерация и коммерциализация инноваций" также продуктовый, но не моно-, а полипродуктовый. При этом создаётся абсолютно новый бизнес-процесс, бизнес-модель как механизм, обеспечивающий реализацию не только уже выделенных пилотных проектов, но и генерацию новых. Такой стратпроект, безусловно, заставляет перестраиваться весь университет, оказывая влияние практически на все политики. Такое вряд ли можно встретить в других университетах. На вопрос экспертов "Какую проблему мы решаем?", мы ответили, что мы формируем новый рынок — рынок стартапов, который, на наш взгляд, в России сейчас если не отсутствует, то практически не развит. Я считаю, что наш проект выгодно отличается от того, что реализуют многие другие вузы".