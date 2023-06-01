Вечером пожарные тушили электропроводку в СОКБ им. Середавина

В четверг, 1 июня, в 18:33 в пожарную охрану поступило сообщение о задымлении в здании на ул. Ташкентская, 159 в Кировском районе (официальный адрес СОКБ им. Середавина), сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По указанному адресу были направлены 34 пожарных и девять единиц техники. К моменту их прибытия на месте вызова горела электропроводка на первом этаже здания на площади 1 кв. м.

В 18:52 пожар был ликвидирован.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что погибших и пострадавших нет, из здания было эвакуировано 65 человек, из них 28 детей.

Причина возгорания электропроводки устанавливается.