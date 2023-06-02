Трех человек эвакуировали из-за пожара в Сызрани

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 1 июня, примерно в 23:33 начался пожар во втором подъезде расселенного дома на ул. Рудной, 7 в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.