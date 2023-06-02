В Самаре сгорело неэксплуатируемое здание

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 2 июня, в 17:30, загорелось неэксплуатируемое строение на Московском шоссе, 5 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.