Анастасия Павлюченкова уверенно обыграла Анастасию Потапову на "Ролан Гаррос"

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова в трех сетах российского дерби в третьем круге турнира уверенно обыграла 25-ю ракетку мира Анастасию Потапову, сообщает championat.com. Матч спортсменок завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. Анастасия Павлюченкова за это время выполнила один эйс, реализовала семь брейк-пойнтов из десяти и допустила шесть двойных ошибок. На счету Анастасии Потаповой два эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и восемь двойных ошибок.

В четвертом круге Павлюченкова сыграет с 28-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс, ранее выбившей с Открытого чемпионата Франции третью ракетку мира из США Джессику Пегулу.