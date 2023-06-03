В Самаре из-за задымления в доме на ул. Ленинградской эвакуировали шесть человек

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 6 июня, в 17:38 поступило сообщение о задымлении в доме №72 по ул. Ленинградской в Самаре, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.