На пожаре в Тольятти спасли шесть человек

В субботу, 3 июня, примерно в 19:52, начался пожар в общежитии на ул. Лесной, 62 в Центральном районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На третьем этаже общежития было задымление, а на четвертом — просили о помощи женщина и двухлетняя девочка. Пожарные спустили их.

Во время разведки огнеборцы нашли в коридоре горящие вещи и мебель на площади 8 кв. м. В 20:10 пожар ликвидировали.

Из здания эвакуировали 24 человека и спасли еще четверых.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают.