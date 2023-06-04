Анастасия Павлюченкова прошла в четвертьфинал Roland Garros

Теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла 28-ю ракетку мира из Бельгии Элису Мертенс и прошла в четвертьфинал Roland Garros. Об этом сообщает sportrbc.ru.

Павлюченкова победила в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3 и впервые за два года оказалась в четвертьфинале турнира "Большого шлема".

Павлюченкова занимает 333-е место в рейтинге — в прошлом году она досрочно завершила сезон из-за травмы и с января 2023 г. лишь один раз вышла в четвертьфинал на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

Следующей соперницей Анастасии станет победительница матча между чешкой Каролиной Муховой и россиянкой Элиной Аванесян.