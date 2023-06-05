В восьми районах области планируется отключение электричества с 5 по 9 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
05.06.2023 с 10-00 до 12-00
Ставропольский район
с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы, пер. Энергетиков, пер. Ставропольский)
06.06.2023 с 8-00 до 16-00
Исаклинский район
п. Пригорки
с. Убейкино
06.06.2023 с 9-00 до 17-00
Борский район
с. Заплавное (ул.Любимовка)
06.06.2023 с 11-00 до 16-00
Кошкинский район
с. Старое Максимкино
07.06.2023 года с 7-00 до 16-00
Челно-Вершинский район
с. Благодаровка
с. Сиделькино
с. Редкая Береза
07.06.2023 с 9-00 до 16-00
Красноярский район
п. Коммунарский (ул.Луговая, Центральная, Садовая)
07.06.2023 с 8-00 до 16-00
Елховский район
с. Вязовка (ул.Вязовая, Шосейная, Центральная)
с. Мордвинка (ул.Родниковая)
п. Подсолнечный (ул.Речная)
08.06.2025 с 8-00 до 16-00
Елховский район
с. Вязовка (ул.Вязовая, Шосейная, Центральная)
с. Мордвинка (ул.Родниковая)
п. Подсолнечный (ул.Речная)
08.06.2023 с 9-00 до 16-00
Красноярский район
п. Коммунарский (ул.Полевая, Новая)
п. Яблоневый
08.06.2023 с 9-00 до 16-00
Кошкинский район
с. Ермаково
д. Антипкино
08.06.2023 с 9-00 до 16-00
Шенталинский район
с. Ст. Суркино
с. новое Суркино
с. Васильевка
с. новое Поле
с. Сенькино
с. Вязовка
п. Аделаидовка
09.06.2023 с 9-00 до 16-00
Красноярский район
с. Калиновка
09.06.2023 с 12-00 до 16-00
Красноярский район
с. Св. поле
д. Висловка
с. Киндяково
с. Ветлянка
с. Колодинка
09.06.2025 с 8-00 до 16-00
Елховский район
с. Вязовка (ул. Вязовая, Шосейная. Центральная)
с. Мордвинка (ул. Родниковая)
п. Подсолнечный (ул. Речная)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
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