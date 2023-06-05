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На Волге у Тольятти затонул катер

ТОЛЬЯТТИ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 4 июня, в Ставропольском районе затонул катер. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области

Инцидент произошел на Волге около пос. Подстепки. В 150 м от берега у катера разгерметизировался корпус в районе моторного отсека. Туда начала поступать вода, и судно ушло под воду.

На борту было три человека. Спасательный катер выехал к ним в 20:37. Пострадавших взял на борт оказавшийся рядом катер.

Спасатели отбуксировали полузатопленное судно к берегу. Спасательная операция завершилась в 21:50.

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brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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