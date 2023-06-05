На Волге у Тольятти затонул катер

В воскресенье, 4 июня, в Ставропольском районе затонул катер. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Инцидент произошел на Волге около пос. Подстепки. В 150 м от берега у катера разгерметизировался корпус в районе моторного отсека. Туда начала поступать вода, и судно ушло под воду.
На борту было три человека. Спасательный катер выехал к ним в 20:37. Пострадавших взял на борт оказавшийся рядом катер.
Спасатели отбуксировали полузатопленное судно к берегу. Спасательная операция завершилась в 21:50.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!