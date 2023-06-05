На Волге у Тольятти затонул катер

В воскресенье, 4 июня, в Ставропольском районе затонул катер. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Инцидент произошел на Волге около пос. Подстепки. В 150 м от берега у катера разгерметизировался корпус в районе моторного отсека. Туда начала поступать вода, и судно ушло под воду.

На борту было три человека. Спасательный катер выехал к ним в 20:37. Пострадавших взял на борт оказавшийся рядом катер.

Спасатели отбуксировали полузатопленное судно к берегу. Спасательная операция завершилась в 21:50.