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Общество

Самарские приставы уничтожат 1,5 тыс. л незаконного спиртного

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре приставы отправили на уничтожение 130 канистр со спиртосодержащей жидкостью. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.

Ранее правоохранители разоблачили местную жительницу, которая незаконно торговала алкоголем. Ее оштрафовали на 15 тыс. руб. и конфисковали 130 канистр объемом 10, 20 и 30 л со спиртосодержащей жидкостью — всего 1,5 тыс. литров.

Теперь эту партию товара уничтожат.

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