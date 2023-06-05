Самарские приставы уничтожат 1,5 тыс. л незаконного спиртного

В Самаре приставы отправили на уничтожение 130 канистр со спиртосодержащей жидкостью. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.
Ранее правоохранители разоблачили местную жительницу, которая незаконно торговала алкоголем. Ее оштрафовали на 15 тыс. руб. и конфисковали 130 канистр объемом 10, 20 и 30 л со спиртосодержащей жидкостью — всего 1,5 тыс. литров.
Теперь эту партию товара уничтожат.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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