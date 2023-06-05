Защитник Джордан Теодор покидает БК "Самара".
Джордан присоединился к самарскому клубу уже по ходу минувшего сезона, сразу став одним из лидеров команды и одним из самых ярких игроков Единой Лиги ВТБ. Он провел за "Самару" 20 матчей в чемпионате, в среднем набирая 11,3 очка и делая 5,2 передачи (за 28 минут на площадке).
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.