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Общество

Стало известно когда в Самару прибудут новые автобусы

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Поставка 50 новых автобусов "МАЗ" на газомоторном топливе ожидается до 1 июля 2023 г., сообщает "КП-Самара" со ссылкой на мэрию областной столицы.

Автобусы будут большого класса вместимости, низкопольные, то есть доступные маломобильным группам населения. С большой долей вероятности новые "МАЗы" отправятся на маршруты, курсирующие в спальные районы.

"По предварительным планам, указанные автобусы в приоритетном порядке будут обслуживать отдаленные районы города", — рассказали в городской администрации.

По данным издания, новые машины будут приписаны к МП "Трамвайно-троллейбусное управление".


Также на маршрут № 108 "Губернский рынок — Южный город" ориентировочно 10 июня вернется электробус БКМ. Его эксплуатация будет проводиться в формате тестирования. Постоянная работа нового для Самары вида транспорта должна дать ответ на вопрос, стоит ли расширять парк электробусов.

"Тестирование будет проводиться на межмуниципальном маршруте № 108, после чего будет принято решение об использовании электробуса в городском округе Самара", — сообщили в мэрии.

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