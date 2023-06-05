Стало известно когда в Самару прибудут новые автобусы

Поставка 50 новых автобусов "МАЗ" на газомоторном топливе ожидается до 1 июля 2023 г., сообщает "КП-Самара" со ссылкой на мэрию областной столицы.

Автобусы будут большого класса вместимости, низкопольные, то есть доступные маломобильным группам населения. С большой долей вероятности новые "МАЗы" отправятся на маршруты, курсирующие в спальные районы.

"По предварительным планам, указанные автобусы в приоритетном порядке будут обслуживать отдаленные районы города", — рассказали в городской администрации.

По данным издания, новые машины будут приписаны к МП "Трамвайно-троллейбусное управление".



Также на маршрут № 108 "Губернский рынок — Южный город" ориентировочно 10 июня вернется электробус БКМ. Его эксплуатация будет проводиться в формате тестирования. Постоянная работа нового для Самары вида транспорта должна дать ответ на вопрос, стоит ли расширять парк электробусов.

"Тестирование будет проводиться на межмуниципальном маршруте № 108, после чего будет принято решение об использовании электробуса в городском округе Самара", — сообщили в мэрии.