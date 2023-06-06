"Ладья" подписала двух хоккеистов

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонние контракты на два сезона с хоккеистами молодежной команды "Ладья" Ярославом Емелиным и Андреем Шалимовым.

Нападающий Емелин в сезоне 2022/23 в 9 матчах за "Ладью" забросил 1 шайбу. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы.

Защитник Шалимов в сезоне 2022/23 в 45 матчах регулярного чемпионата набрал 7 (2+5) очков.