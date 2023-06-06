"Ладья" подписала двух хоккеистов

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонние контракты на два сезона с хоккеистами молодежной команды "Ладья" Ярославом Емелиным и Андреем Шалимовым.
Нападающий Емелин в сезоне 2022/23 в 9 матчах за "Ладью" забросил 1 шайбу. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы.
Защитник Шалимов в сезоне 2022/23 в 45 матчах регулярного чемпионата набрал 7 (2+5) очков.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!