На площадке университета стартовал образовательный интенсив "Школа Королева"

В понедельник, 5 июня, в Самарском университете им. Королева стартовал пятидневный образовательный интенсив "Школа Королева". 50 учащихся 7-11 классов из общеобразовательных учебных заведений Самары, будут изучать 3D-моделирование и наноспутниковые технологии в рамках специально разработанных образовательных программ. Школьники поработают в лабораториях университета, встретятся с известными учеными, посетят экскурсии и лекции, а также станут участниками научно-развлекательных мероприятий, подготовленных студентами Самарского университета им. Королева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Образовательный интенсив будет проходить по двум направлениям. В университете встретились — с одной стороны, обучающиеся из опорных школ корпорации ОДК, с которыми в течение года конструкторы из ОКБ "ОДК-Кузнецов" и студенты-целевики Самарского университета им. Королева (проект "Крылья Ростеха") проводили занятия по 3D-моделированию.

С другой стороны — учащиеся из пяти учебных заведений Самары, вошедших в проект "Школа Королева". Перед этими ребятами стоит задача к концу 2023 года собрать два наноспутника совместно с учеными Самарского университета им. Королёва. Школьники по данному направлению уже прослушали цикл из пяти лекций о научных идеях и разработках в сфере дистанционного зондирования Земли. С 19 по 26 мая школьникам об этом рассказывали ученые Самарского университета им. Королёва.

Сегодня участников интенсива поприветствовала Юлия Ферапонтова, заместитель начальника учебного центра ПАО "ОДК-Кузнецов". "Здорово, что вы заинтересовались тематикой интенсива и первую неделю своих летних каникул проводите именно здесь, — обратилась она к школьникам. — Вы погрузитесь в проектную деятельность и почувствуете себя студентами. Мы ждем будущих заряженных инженеров, таких как вы, на нашем заводе!".

Также к старшеклассникам обратились заместитель директора института двигателей и энергетических установок Евгений Филинов и заместитель начальника управления формирования и сопровождения контингента Кристина Воротынцева.

Евгений Филинов отметил, что инженерия развивается очень активно. Он рассказал о программе "Крылья Ростеха", которая с 2021 года реализуется в вузе. Университетом и "ОДК-Кузнецов" разработана специальная программа, отвечающая современным запросам двигателестроительной отрасли: дисциплины и модули включают не только "классические" направления подготовки, но и IT-курсы, углубленное изучение английского языка. Выпускникам 11 классов предлагается поступление по отдельному конкурсу в университет по специальности "Проектирование авиационных и ракетных двигателей". Причем уже с первого курса "целевикам" Ростеха предлагается трудоустройство в "ОДК-Кузнецов".

"Программа "Крылья Ростеха" нацелена на выявление лучших школьников со средним баллом ЕГЭ от 220. Эти ребята уже с сентября смогут получать до 25 тысяч рублей стипендии от госкорпорации ОДК, их ждет практика по всей стране, усиленная программа по английскому языку, программированию, моделированию", — рассказал Евгений Филинов.

Бодрое начало интенсива задали и молодые ученые Самарского университета им. Королёва — резиденты лиги Science Slam. Заведующий кафедрой теоретической механики Руслан Пикалов, старший лаборант научно-исследовательской лаборатории пластического деформирования специальных материалов Дмитрий Воробьев и доцент межвузовской кафедры космических исследований Денис Аваряскин за 10 минут в научно-популярном формате постарались объяснить суть исследований, над которыми работают. Так, школьники узнали о том, как провести субботник на орбите Земли, как создать титановый имплант челюсти и почему наноспутник похож на матрешку.

Направление 3D-моделирование курирует институт двигателей и энергетических установок совместно с ПАО "ОДК-Кузнецов" и АО "Аскон". Занятия для школьников проведут молодые ученые, а также студенты проекта "Крылья Ростеха", которые обучаются в ИДЭУ. За время занятий ребята узнают, что такое редуктор, смоделируют и напечатают детали на 3D-принтере и соберут его в лаборатории инжинирингового центра университета. Завершится интенсив встречей школьников с генеральным конструктором ПАО "ОДК-Кузнецов" Павлом Чупиным.

Направление программы "Кубсаты формата 3U/6U с гиперспектральной камерой" курирует институт информатики и кибернетики. Участники интенсива узнают, что такое гиперспектральные изображения и как его получить, соберут гиперспектральные изображения участка земной поверхности в программе HyperSc, изучат нейросетевые алгоритмы, реконструируют спутниковые изображения полученных с использованием дифракционного объектива.

"Образовательные интенсивы, организованные на площадке университета, позволят школьникам почувствовать себя студентами, узнать о направлениях подготовки, внеучебной деятельности и инфраструктуре вуза, а также дают возможность школьникам поработать с ведущими учеными в передовых лабораториях университета над реальными проектами. Это отличный наглядный пример действия связки "школа-университет-работодатель". Уже сейчас в рамках данного интенсива школьники начнут работу над проектами наноспутников, которые будут выведены на орбиту в 2023–2024 годах в рамках проекта Space-Pi", — заключил Сергей Горяинов, начальник управления и формирования контингента Самарского университета им. Королева.