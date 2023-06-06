На площадке университета стартовал образовательный интенсив "Школа Королева"

В понедельник, 5 июня, в Самарском университете им. Королева стартовал пятидневный образовательный интенсив "Школа Королева". 50 учащихся 7-11 классов из общеобразовательных учебных заведений Самары, будут изучать 3D-моделирование и наноспутниковые технологии в рамках специально разработанных образовательных программ. Школьники поработают в лабораториях университета, встретятся с известными учеными, посетят экскурсии и лекции, а также станут участниками научно-развлекательных мероприятий, подготовленных студентами Самарского университета им. Королева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Образовательный интенсив будет проходить по двум направлениям. В университете встретились — с одной стороны, обучающиеся из опорных школ корпорации ОДК, с которыми в течение года конструкторы из ОКБ "ОДК-Кузнецов" и студенты-целевики Самарского университета им. Королева (проект "Крылья Ростеха") проводили занятия по 3D-моделированию.
С другой стороны — учащиеся из пяти учебных заведений Самары, вошедших в проект "Школа Королева". Перед этими ребятами стоит задача к концу 2023 года собрать два наноспутника совместно с учеными Самарского университета им. Королёва. Школьники по данному направлению уже прослушали цикл из пяти лекций о научных идеях и разработках в сфере дистанционного зондирования Земли. С 19 по 26 мая школьникам об этом рассказывали ученые Самарского университета им. Королёва.
Сегодня участников интенсива поприветствовала Юлия Ферапонтова, заместитель начальника учебного центра ПАО "ОДК-Кузнецов". "Здорово, что вы заинтересовались тематикой интенсива и первую неделю своих летних каникул проводите именно здесь, — обратилась она к школьникам. — Вы погрузитесь в проектную деятельность и почувствуете себя студентами. Мы ждем будущих заряженных инженеров, таких как вы, на нашем заводе!".
Также к старшеклассникам обратились заместитель директора института двигателей и энергетических установок Евгений Филинов и заместитель начальника управления формирования и сопровождения контингента Кристина Воротынцева.
Евгений Филинов отметил, что инженерия развивается очень активно. Он рассказал о программе "Крылья Ростеха", которая с 2021 года реализуется в вузе. Университетом и "ОДК-Кузнецов" разработана специальная программа, отвечающая современным запросам двигателестроительной отрасли: дисциплины и модули включают не только "классические" направления подготовки, но и IT-курсы, углубленное изучение английского языка. Выпускникам 11 классов предлагается поступление по отдельному конкурсу в университет по специальности "Проектирование авиационных и ракетных двигателей". Причем уже с первого курса "целевикам" Ростеха предлагается трудоустройство в "ОДК-Кузнецов".
"Программа "Крылья Ростеха" нацелена на выявление лучших школьников со средним баллом ЕГЭ от 220. Эти ребята уже с сентября смогут получать до 25 тысяч рублей стипендии от госкорпорации ОДК, их ждет практика по всей стране, усиленная программа по английскому языку, программированию, моделированию", — рассказал Евгений Филинов.
Бодрое начало интенсива задали и молодые ученые Самарского университета им. Королёва — резиденты лиги Science Slam. Заведующий кафедрой теоретической механики Руслан Пикалов, старший лаборант научно-исследовательской лаборатории пластического деформирования специальных материалов Дмитрий Воробьев и доцент межвузовской кафедры космических исследований Денис Аваряскин за 10 минут в научно-популярном формате постарались объяснить суть исследований, над которыми работают. Так, школьники узнали о том, как провести субботник на орбите Земли, как создать титановый имплант челюсти и почему наноспутник похож на матрешку.
Направление 3D-моделирование курирует институт двигателей и энергетических установок совместно с ПАО "ОДК-Кузнецов" и АО "Аскон". Занятия для школьников проведут молодые ученые, а также студенты проекта "Крылья Ростеха", которые обучаются в ИДЭУ. За время занятий ребята узнают, что такое редуктор, смоделируют и напечатают детали на 3D-принтере и соберут его в лаборатории инжинирингового центра университета. Завершится интенсив встречей школьников с генеральным конструктором ПАО "ОДК-Кузнецов" Павлом Чупиным.
Направление программы "Кубсаты формата 3U/6U с гиперспектральной камерой" курирует институт информатики и кибернетики. Участники интенсива узнают, что такое гиперспектральные изображения и как его получить, соберут гиперспектральные изображения участка земной поверхности в программе HyperSc, изучат нейросетевые алгоритмы, реконструируют спутниковые изображения полученных с использованием дифракционного объектива.
"Образовательные интенсивы, организованные на площадке университета, позволят школьникам почувствовать себя студентами, узнать о направлениях подготовки, внеучебной деятельности и инфраструктуре вуза, а также дают возможность школьникам поработать с ведущими учеными в передовых лабораториях университета над реальными проектами. Это отличный наглядный пример действия связки "школа-университет-работодатель". Уже сейчас в рамках данного интенсива школьники начнут работу над проектами наноспутников, которые будут выведены на орбиту в 2023–2024 годах в рамках проекта Space-Pi", — заключил Сергей Горяинов, начальник управления и формирования контингента Самарского университета им. Королева.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.