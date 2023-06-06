На берегу Волги у с. Подстепки под Тольятти сгорел катер

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В понедельник, 5 июня, с 20:52 до 21:55 по распоряжению оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях спасатели провели осмотр сгоревшего катера.