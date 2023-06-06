При тушении квартиры в Нефтегорске пожарные спасли мужчину

В понедельник, 5 июня, примерно в 21:19 произошел пожар в доме № 7 на ул. Победы в Нефтегорске, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела квартира на площади 36 кв. м. В борьбе с огнем участвовали пять человек, которые ликвидировали пожар в 22:03.

В региональном управлении МЧС России отметили, что во время тушения пожара был спасен 64-летний мужчина.

Причина пожара устанавливается.