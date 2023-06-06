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Культура

Стала известна полная программа фестиваля "Волгафест"

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 13 по 18 июня при поддержке правительства Самарской области на первой очереди набережной пройдет 7-й фестиваль "Волгафест".

Фото: volgafest.com

Ежедневно:
ВОЗДУШНАЯ БАШНЯ И БАШНЯ-ОПОРА / ПАБЛИК-АРТ ОБЪЕКТ / OFFICE.1234
Где: ПЛЯЖ
Воздушная башня раскрывает тему эфемерности любовного чувства - она надувается ветром, словно мечтами, и поникает от отсутствия воздуха. Башня-опора, напротив, представляет тему стабильности и возвышается над музейным городком, одновременно демонстрируя основательность конструкции и игру света и тени.

13–16 июня с 16:00 до 21:00
17–18 июня с 12:00 до 21:00

ВОЛЖСКИЙ СЛОН / ПАБЛИК-АРТ ОБЪЕКТ / БЮРО ДРУЖБА
Где: ПЛЯЖ
На самарском пляже поселился Волжский слон - интерактивный арт-объект с тематическими зонами.

13–16 июня с 16:00 до 21:00
17–18 июня с 12:00 до 21:00

ЗАМОК ДЛЯ ЧУДОВИЩ / ПАБЛИК-АРТ ОБЪЕКТ / КУРАТОРСКАЯ ГРУППА "КРАЙ" Х АРТ-ГРУППА "МАЛЫШКИ 18:22"
Где: ПЛЯЖ
Замок для чудовищ - это арт-объект, выставочная площадка и место проведения коллективных практик.

13–16 июня с 16:00 до 21:00
17–18 июня с 12:00 до 21:00

МАРКЕТ ЕДЫ И СУВЕНИРОВ
Где: ПРОМЕНАД
Сувениры про любовь к Волге, Самаре и жизнь у большой реки. Признание в любви к волжскому гедонизму от гастро-энтузиастов, которые представят свой взгляд на уличную еду.

10–18 июня с 12:00 до 23:00

ВАЩЕ ОГОНЬ BBQ MARKET
Где: ПЛЯЖ НА ВИЛОНОВСКОМ СПУСКЕ
Ароматное и сочное мясо на огне, фирменные бургеры, освежающие лимонады и дружеская атмосфера.

13–16 июня с 16:00 до 23:00
17–18 июня с 12:00 до 23:00

МУЗЕЙНЫЙ ГОРОДОК
Где: ПЛЯЖ НА КРАСНОАРМЕЙСКОМ СПУСКЕ

13–16 июня с 16:00 до 21:00
17–18 июня с 14:00 до 21:00

ОРАНЖЕРЕЯ АЛАБИНА
Музей имени Алабина
Павильон "Оранжерея Алабина" будет знакомить гостей фестиваля с культурой садоводства и огородничества людей, живущих на Волге. Площадка условно воссоздает оранжерею горожанина, влюбленного в свое увлечение миром растений, цветов и трав.

ДИТЯ ПРИРОДЫ
Музей Модерна
Площадка Музея Модерна предлагает сблизиться с природными элементами: песком, солнцем, водой, ветром. Она будет включать себя разные активности по взаимодействию с природой.

ДОМ АТЛАНТОВ
Самарский художественный музей
Павильон, символизирующий особняк Шихобаловых. Вход в павильон будут предварять фигуры атлантов, которые являются визитной карточкой самарской купеческой архитектуры. Внутри павильона будут расположены информационные стенды с материалами об особняке и его первых хозяевах.

ГАЛЕРЕЯ-ЛЮБОВЬ
Самарский филиал Третьяковской галереи
Площадка посвящена шедеврам коллекции Третьяковской галереи, будет представлено 7 зон, посвященных отобранным произведениям искусства. Для каждого произведения будут созданы тактильные и интерактивные инсталляции.

ЛЮБОВЬ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
Дом дружбы народов
На выставочной площадке будет представлена коллекция "Национальные головные уборы народов Самарской области". Экспонаты можно примерять и фотографироваться в них. Дополняет выставку арт-объект "Зеркало любви".

ОНИ
Центр современной культуры "Нулевая комната"
16–18 июня
Площадка представляет собой выставку странных объектов, созданных из "ненужных" вещей. Заранее перед фестивалем в Нулевой комнате пройдет обмен ненужными вещами (своп), на котором люди смогут оставить то, с чем хотели бы распрощаться, и потом из этого будут созданы объекты на фестивале.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛОЩАДКА
Альянс Франсез Самара и центр немецкого языка Самарского университета
Площадка будет посвящена французскому и немецкому взгляду на любовь к своей культуре, к природе и друг к другу. На площадке гостей ждет изучение языков, мастер-классы, игры и викторины.

ВОЛГА-ЯНЦЗЫ - ДВЕ ВЕЛИКИЕ РЕКИ
Ассоциация "Самарская Федерация Ушу"
Площадка русско-китайской дружбы про искусство, культуру, кулинарию и философию.

МАСТЕРСКАЯ ФЕСТИВАЛЯ
В рамках Мастерской будут организованы мастер-классы на различные тематики для семейной и детской аудитории.

ПОЭТИКА МОЕГО ДОМА
Детская архитектурная школа "ФУТУРУГУРУ"
17–18 июня с 14:00 до 21:00
Проект "Поэтика моего дома" архитектурной школы ФУТУРУГУРУ о любви к архитектуре.

У РЕТРО-ПИРАТОВ
Где: ПРОМЕНАД
Площадка на променаде для всех, кто в детстве пытался выбрать - пойти гулять или поиграть в  компьютерные игры.

13–16 июня с 16:00 до 21:00
17–18 июня с 14:00 до 21:00

ЭТНОПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Где: ПРОМЕНАД
Этническая площадка с мастер-классами, дегустацией национальных блюд, квиз- викториной "Дружба народов" по культуре, обычаям народов, проживающих в Самарской области, мини-экскурсиями, национальными играми. В организации работы площадок принимают участие представители общественных национальных организаций Самарской области.

13–16 июня с 16:00 до 21:00
17–18 июня с 12:00 до 21:00

АРХИТЕКТУРНАЯ ПРОГРАММА
Где: ПЛЯЖ
Первый этап всероссийского конкурса пляжной архитектуры в рамках ВолгаФест 2023 - это возможность представить и опробовать новые идеи и сценарии в архитектуре пляжных кабинок.

13–18 июня с 12:00 до 23:00.

Полная программа фестиваля здесь.

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