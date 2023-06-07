"Ладья" заключила контракт с новым вратарем

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на три сезона с голкипером Эмилем Абдуллиным, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Абдуллин (15.08.2005, 190-110) является воспитанником казанского хоккея и имеет за своими плечами два сезона в ЮХЛ, в ходе которых он выступал за "Нефтяник" (Альметьевск) и "Динамо" (Казань).