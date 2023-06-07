В "Новом пространстве" пройдет творческая встреча с народным художником РФ Натальей Мурадовой

9 июня в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится творческая встреча с народным художником РФ, академиком РАХ Натальей Мурадовой. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

У самарских любителей искусства и декоративно-прикладного творчества была уникальная возможность познакомиться с масштабным собранием из восьми десятков "текстильных стихий", которые вошли в экспозицию Натальи Мурадовой "Условный знак. Стежок", финиширующую в галерее "Новое пространство".

Творческая встреча с Натальей Владимировной Мурадовой — возможность получить ответы на свои вопросы из первых уст и принять участие в автограф-сессии с ней.

Кроме того, у гостей вечера будет уникальная возможность пообщаться с российским искусствоведом, учёным секретарем и действительным академиком РАХ Еленой Романовой.

Персональная выставка Натальи Мурадовой "Условный знак. Стежок" продлится до 11 июня, затем экспозиция отправится в Москву.