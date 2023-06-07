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Общество

Самарцы стали чаще пользоваться онлайн-ресурсами о русском языке

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон выяснил, что самарцы стали чаще пользоваться сайтам по орфографии, пунктуации и стилистике речи. Эксперты оператора проанализировали онлайн-активность абонентов из области на тематических ресурсах.

Мобильный трафик на порталах со словарями в марте вырос на 20%, в апреле — на 36%, а в мае — на 50% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

"Стремление пользователей к интернет-знаниям имеет выраженную сезонность — оно возрастает во время подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в школах, а также накануне летней и зимней сессий в вузах. Кроме того, тяга к русскому языку обычно проявляется в начале рабочей недели. Так рекорд с начала года зафиксирован в среду 3 мая — в этот день трафик был в восемь раз выше, чем в среднем за пять месяцев", - отмечают в Мегафоне.

Сайты самарских библиотек, наоборот, стали вызывать меньший интерес у абонентов оператора: в 2023 г. востребованность этих ресурсов снизилась на 15%. Абсолютным лидером среди книгохранилищ региона является Самарская областная библиотека — на нее приходится свыше 48% всего библиотечного трафика.

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